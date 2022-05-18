Міка Ньютон – про стосунки з чоловіком, втрату голосу, Kalush Orchestra та заробіток в Instagram

Міка Ньютон розповіла про виступ на "Греммі", підтримку чоловіка, заробіток в Instagram та сестру в ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступного дня після нашої бесіди Міка Ньютон, яка раніше розповіла нам, як розчарувалась у Поліні Гагаріній, мала вилітати до Маямі – це була ще одна поїздка в рамках туру.

У цій поїздці Міку супроводжував її чоловік Кріс – він завжди поряд. Ньютон, яка вже 11 років живе в США, розповіла нам про підтримку чоловіка, про те, як вивезла сім'ю з України в США, про сестру в ЗСУ, виступ на легендарній сцені "Греммі", а також Міка розсекретила, скільки заробляє на своєму блозі в Instagram.

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У емігрантів – сльози на очах

Міка та інші артисти на всіх їхніх концертах у США співали українською. Від їхніх виступів – сльози на очах у всіх, хто колись емігрував і зараз усім серцем з батьківщиною.

Насправді дуже важливо це все робити, адже чим далі війна, тим більше люди втомлюються від інформації, важче збирати гроші. Мені здається такого виду благодійність допомагає людям зібратися в одному місці, хто є душею за Україну. Люди, хто переїхав до США 10-20 років тому, – усі в сльозах, – ділиться Міка.

Міка Ньютон виступає на благодійних концертах у США / Фото: пресслужба

"Дмитро Ступка – дуже добрий хлопець"

На концертах зібралося несподіване тріо – і Міка, і Злата Огнєвіч, і Alyosha колись представляли Україну на "Євробаченні". З усіма ними Ньютон була знайома, окрім Дмитра Ступки. До речі, Ступка зараз перебуває в США, куди переїхав з дружиною та донькою. Нещодавно Дмитро та його дружина Поліна подали на розлучення.

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Тільки з Дімою Ступкою я не була знайома. Дуже добрий хлопець, хороший, старанний, мені сподобався, – каже Міка.

"Чоловік скрізь зі мною"

Через великий стрес у Міки пропав голос – якраз перед поїздкою в мінітур по США.

Бог є, тому що я за три дні до туру була зі сльозами, на "швидкій". Я дивом заспівала у Сан-Франциско, Сіатлі. Зі зв'язками було все добре, я навіть зверталася до лікаря. Мені сказали, що через стрес у мене запалилися м'язи на шиї і сів голос, – розповіла Міка.

Міка успішно виступила на концертах, при цьому не лише як вокалістка, а й ведуча. У турі США її скрізь супроводжував чоловік – Кріс Сааведра.

Чоловік їздить зі мною, страшенно переживає. Хоча має 150 акторів, він власник агентства для акторів. І він каже, що працюватиме онлайн. Він розуміє, що одна я б не впоралася. На щастя, зараз мені краще. Це великий стрес, але він скрізь зі мною. Йому треба медаль вручити, – сміється Міка.

Чоловік Мікі Ньютон завжди і всюди підтримує її

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Міка зізналася, що постійно дарує чоловікові речі з українською символікою – у Кріса є шапка з українським гербом, футболки з прапором та шкарпетки.

Якось приходить він у кафе Starbucks, а Кріс же не замислюється, у чому він – ну подобається йому одяг, він його й надягає, – каже Міка. – І ось підходить до нього дівчина і починає говорити українською. А він дивиться на неї і не може зрозуміти, що відбувається. А виявилося, що чоловік був у шапці з тризубом (сміється).

"На конкурсах не буває жалості"

Наша бесіда з Мікою відбулася напередодні конкурсу "Євробачення", в якому переміг український гурт Kalush Orchestra. На той момент ще не було відомо, хто переможе.

Міка представляла Україну на конкурсі у 2011 році і посіла тоді четверте місце. Ми поцікавилися в артистки, чи не вважає вона, що Kalush Orchestra можуть перемогти через жалість та співчуття Україні у тяжкі часи.

На конкурсі не буває жалості. Через жалість артист може потрапити тільки в десятку, наприклад. Вважаю, що Kalush Orchestra має дуже сильну пісню, вона круто показує Україну. Вони варті перемоги! Вони класні та талановиті музиканти. Я б прибрала слово "жалість" – неможливо перемогти через жалість. Якби Kalush Orchestra були поганими артистами… Подивіться, навіть The Rasmus з ними заспівали – музиканти оцінили музикантів, – каже Ньютон.

Міка Ньютон захоплюється талантом Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

На "Греммі" вперше зазвучала українська мова

За словами Міки, її виступ на "Греммі" – це велика несподіванка для неї самої. На той момент співачка щойно повернулася з Польщі, де три тижні допомагала українським біженцям.

Мене запросили заспівати пісню, але ніхто не говорив, навіщо це було, – згадує Міка.

Ньютон лише знала, що для заходу потрібна була співачка, яка зможе заспівати українською. Артистка відправила свої записи і пізніше її запросили до студії.

Мене просто розірвало всередині, коли писала цей текст. Це пісня-молитва, – коментує Ньютон. – Я прийшла на студію, де був знаменитий продюсер Харві Мейсон (президент Національної академії мистецтва та науки звукозапису, що вручає премії "Греммі".– Ред.). Він працював з Брітні Спірс, Вітні Х'юстон, Майклом Джексоном. Це була як історія Попелюшки. І думала: "Ого, він мене зараз записуватиме?"

При цьому Міка не знала, що незабаром виступить на сцені однієї з найпрестижніших музичних премій світу – "Греммі".

Я надивилася фото з Бучі перед виходом на сцену... Усі люди, хто працював на "Греммі", всі люди в залі – це була не просто підтримка. Це був новий рівень щирості! Хор, який співав – перед виходом на сцені виголосили таку сильну молитву! Продюсери, Джон (Джон Ледженд. – Ред.), усі підтримували нас. На сцені був крик душі!

За лаштунками свою підтримку Міці висловила мегаплопопулярна співачка Біллі Айліш.

Вона дуже класна! Я тепер розумію, чому вона має так багато шанувальників. Вона така добра. Каже, що дуже перейнялася нашим виступом.

"Сестра – майор української армії"

Сестра Міки Ньютон вже 24 роки служить у ЗСУ, вона майор української армії.

Вона у нас боєць, – каже Міка. Щодня ми підтримуємо зв'язок.

Сім'ї співачки виїжджати з України було тяжко. Батьки Міки на той момент захворіли, а племінниця – донька сестри – не мала американської візи.

То був такий стрес! Якийсь сюрреалізм. Ти сидиш у цій Польщі, не розумієш, що до чого. Це жахливий сон. Здається, люди звикли, але так не хочеться, щоб люди звикли до цього страху! Вважаю, що місія всіх тих, хто зараз за кордоном, – зробити так, щоб люди не звикали до війни. Страшно подумати, що може бути далі.

На щастя, артистці вдалося вивезти з України племінницю та батьків, нині вони у безпеці.

Тато ще нормально почувається, а мама дуже сумує за домом. Нещодавно розповідала, як вона дзвонила сусідові, а він їй розповів, як у неї там город розквітнув, краса… Вона дуже сумує.

Міка Ньютон привезла батьків та племінницю до США

Скільки заробляє Міка у соцмережах?

Міка вже 11 років мешкає у США. З 2017 року вона почала добре заробляти як блогер у Instagram.

Тут не потрібно бути блогером-мільйонником, щоб добре заробляти на рекламі. Я співпрацювала з великими брендами – Apple, Facebook, Google. А також заробляла як акторка, знімаючись у рекламі. Мені дійсно дуже подобається – креативити, фотографувати.

Але скільки може заробити блогер?

Все залежить від контенту, який ти робиш, навіть якщо у тебе не так багато підписників. Я почала заробляти, коли я мала 70 тисяч фоловерів (зараз у Міки 176 тис. – Ред.). Це було 200-300 доларів за пост. Було і 500. Все залежить від рівня бренду та контенту – хтось платив 1000 доларів, а хтось 4000 тисячі за відео та один пост. Але раніше я зі 100 тисячами підписників заробляла ті гроші, які заробляють блогери-мільйонники, – заявляє Міка.

Міка Ньютон розповіла, скільки заробляє у Instagram

Проте на час війни Міка перестала займатись блогом.

Війна мене сильно вибила з колії. Через те, що я одразу опинилася в Польщі – бачила біженців, перевозила сім'ю, постійні розмови про війну… Я дуже переживала. Зараз я розумію, що мені треба повертатись, працювати. Для мене було б неповажно по відношенню до українців зараз постити рекламу, незважаючи на те, що серед моїх фоловерів багато американців.

За словами Міки, вона відмовилася від співпраці з одним брендом, який пропонував їй зробити рекламний пост про корм для собак за 1000 доларів. Але Міка не змогла погодитися на це.

А як? У мене друзі втрачають рідних, а я з посмішкою рекламуватиму щось? Хоча мені потрібні гроші, щоб я змогла їх віддавати на благодійність, але не змогла…

Всі свої емоції та переживання Міка виплеснула у новій пісні. Трек "Вільні" – це перша за довгий час композиція, яку випустила Ньютон.