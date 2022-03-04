Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирает для Украины помощь

Мила Кунис и Эштон Катчер поддержали Украину / Фото: Getty Images

Следом за Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли супруги также планируют пожертвовать 3 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, Кунис и Катчер сами собирают 30 миллионов долларов для того, чтобы передать их нашей стране.

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В то время как мы являемся свидетелями мужества украинцев, мы также являемся свидетелями невероятного бремени тех, кто выбрал безопасность. Через GoFundMe этот сбор средств повлияет на усилия по оказанию беженцам и гуманитарной помощи. Фонд принесет пользу Flexport.org и Airbn, двум организациям, которые активно работают на местах и оказывают немедленную помощь тем, кто в ней нуждается. Flexport.org организует доставку гуманитарной помощи в места размещения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Airbnb.org предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам из Украины. Быть из Украины значит поддерживать украинцев , – говорится в сообщении супругов.

Мила Кунис добавила, что она родилась в Черновцах и сегодня "как никогда гордится, что она украинка".

Напомним, актриса родилась 14 августа 1983 года в еврейской семье. В 1991 году семья эмигрировала из Украины и поселилась в Лос-Анджелесе.

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С апреля 2012 года Мила состоит в фактическом браке с актером Эштоном Кутчером, с которым она обручена с февраля 2014 года. У пары есть дочь – Вайетт Изабель Кутчер. В 2015 году Кунис и Кутчер официально поженились. А год спустя у них родился сын Димитрий Портвуд Кутчер.

Эштон Кутчер и Мила Кунис / Фото: Getty Images

В августе 2017 года актриса впервые после эмиграции вместе со своим мужем и дочерью побывала в родном городе – звездная пара прилетела частным самолетом в Черновцы буквально на несколько часов из Будапешта, где актеры участвовали в киносъемках.

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Раньше Милла Йовович эмоционально высказалась о войне России против Украины. Также актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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