Miramax: Тарантино украл 7 кусков "Криминального чтива"

Смотрите "Криминальное чтиво" на OLL.TV / Фото: oll.tv

На пресс-конференции NFT.NYC Тарантино сообщил, что права на эксклюзивные материалы планируются к продаже на аукционе в виде цифровых NFT-токенов. Miramax считает продажу материалов нарушением своих авторских прав, и что режиссер не может самостоятельно продавать какие-либо материалы, относящиеся к ленте. В иске указано, что Тарантино уже начал PR-кампанию аукциона, не поставив в известность студию.

Режиссер Квентин Тарантино получил судовой иск / Фото: instagram.com/latimes

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Фильм "Криминальное чтиво" постоянно находится в первой десятке списка 250 лучших кинокартин на сайте IMD. Он имел большой успех у публики и считается одним из важнейших событий в истории кинематографа, давшей толчок развитию независимого американского кино.

За оригинальный сценарий фильм был удостоен премии "Оскар", "BAFTA" и "Золотой глобус", а также получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Посмотреть знаменитый фильм одного из лучших режиссеров современности, из-за которого разгорается этот конфликт можно на сервисе OLL.TV.

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