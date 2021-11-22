Miramax: Тарантіно вкрав 7 шматків "Кримінального чтива"

Дивіться "Кримінальне чтиво" на OLL.TV / Фото: oll.tv

На прес-конференції Тарантіно NFT.NYC повідомив, що права на ексклюзивні матеріали плануються до продажу на аукціоні у вигляді цифрових NFT-токенів. Miramax вважає продаж матеріалів порушенням своїх авторських прав, і що режисер не може самостійно продавати будь-які матеріали, що стосуються стрічки. У позові зазначено, що Тарантіно вже розпочав PR-кампанію аукціону, не повідомивши студію.

Режисер Квентін Тарантіно отримав судовий позов / Фото: instagram.com/latimes

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Фільм "Кримінальне чтиво" постійно знаходиться в першій десятці списку 250 найкращих кінокартин на сайті IMD. Він мав великий успіх у публіки і вважається однією з найважливіших подій в історії кінематографу, що дала поштовх розвитку незалежного американського кіно.

За оригінальний сценарій фільм був удостоєний премії "Оскар" , "BAFTA" та "Золотий глобус", а також отримав "Золоту пальмову гілку" кінофестивалю Канна.

Переглянути знаменитий фільм одного з найкращих режисерів сучасності, через який розгоряється цей конфлікт можна на сервісі OLL.TV.

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