Мисс мира 2021: смотрите самые яркие национальные костюмы участниц (фото)

Как выглядят участницы конкурса "Мисс мира-2021" / Фото: missworld

В ночь с 16 на 17 декабря 2021 года уже станет известно имя победительницы "Мисс мира-2021". За престижный титул и корону сразятся представительницы 32 стран, среди них и украинка – Александра Яремчук, которая ведет активную подготовку к важному мероприятию.

Накануне масштабного бьюти-обзора на официальном сайте Miss world показали снимки девушек в национальных ярких костюмах, которые выглядят потрясающе! "Сегодня" выбрали 10 лучших, по мнению редакции, образов, которые будут демонстрировать красотки на подиуме перед всем миром. Приятного просмотра!

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Представительница Украины 22-летняя Александра Яремчук подготовила для конкурса украинский костюм с вышивкой ручной работы. Как мы видим, на белом обтягивающем платье красным цветом вышитые элементы национальных мотивов. Из аксессуаров в Саши экстравагантный венок с золотыми колосьями и вуалью.

Украина. / Фото: missworld

Кстати, над образом работала украинская дизайнера Леся Потока, которая является создателем костюмов для шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Для финального дефиле украинка подготовила роскошное вечернее платье фиолетового оттенка с воздушным шлейфом и элегантным разрезом на ноге. Этот look создала дизайнер Екатерина Лукашик.

На подготовку вечернего наряда Александры Яремчук для Мисс Мира в Пуэрто-Рико ушло 50 метров ткани / Фото: Сегодня

Остальные претендентки также удивят зрителей своими необычными традиционными костюмами.

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Так, представительница Испании продефилирует в экстравагантном черном платье приталенного кроя, у которого пышный низ.

Испания. / Фото: missworld

Конкурсантка из Турции покажется в золотом полупрозрачном платье с сексуальным разрезом. Также к этому образу девушка добавила интересный головной убор и распустила волосы.

Турция. / Фото: missworld

Красотка из Кот-д'Ивуара продемонстрировала неординарное платье украшенное ракушками. Дополняли этот образ разнообразные морские украшения и традиционный тюрбан на голове.

Кот д'Ивуар. / Фото: missworld

Представительница Финляндии показала роскошное длинное и пышное платье белого цвета. Такой образ чем-то напоминает хрупкого ангела.

Финляндия. / Фото: missworld

А вот участница из Венесуэлы будет покорять зрителей ярким костюмом, который состоит из брюк и пиджака. Из аксессуаров девушка надела стильную шляпу.

Венесуэла. / Фото: missworld

Кроме того, собираются удивлять своими нарядами представительницы Филиппин, Молдовы, Сомали и Люксембурга.

Филиппины. / Фото: missworld

Молдова. / Фото: missworld

Сомали. / Фото: missworld

Люксембург. / Фото: missworld

Напомним, на днях прошел еще один престижный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021", где корону получила представительница Индии Харнааз Сандху. Что известно о 21-летней победительнице – читайте здесь.

Украину на "Мисс Вселенная-2021" представляла Анна Неплях, которая не попала в ТОП-16. Девушка уже высказалась о финале конкура красоты и заявила, что не расстраивается.

Всего за корону в 70-м международном конкурсе красоты Miss Universe соревновались претендентки из 80 стран мира. Второе и третье место заняли конкурсантки из Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване.