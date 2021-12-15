Мисс мира 2021: смотрите самые яркие национальные костюмы участниц (фото)

Как выглядят участницы конкурса "Мисс мира-2021" / Фото: missworld
В ночь с 16 на 17 декабря 2021 года уже станет известно имя победительницы "Мисс мира-2021". За престижный титул и корону сразятся представительницы 32 стран, среди них и украинка – Александра Яремчук, которая ведет активную подготовку к важному мероприятию.
Накануне масштабного бьюти-обзора на официальном сайте Miss world показали снимки девушек в национальных ярких костюмах, которые выглядят потрясающе! "Сегодня" выбрали 10 лучших, по мнению редакции, образов, которые будут демонстрировать красотки на подиуме перед всем миром. Приятного просмотра!
Представительница Украины 22-летняя Александра Яремчук подготовила для конкурса украинский костюм с вышивкой ручной работы. Как мы видим, на белом обтягивающем платье красным цветом вышитые элементы национальных мотивов. Из аксессуаров в Саши экстравагантный венок с золотыми колосьями и вуалью.
Кстати, над образом работала украинская дизайнера Леся Потока, которая является создателем костюмов для шоу "Маска" на телеканале "Украина".
Для финального дефиле украинка подготовила роскошное вечернее платье фиолетового оттенка с воздушным шлейфом и элегантным разрезом на ноге. Этот look создала дизайнер Екатерина Лукашик.
Остальные претендентки также удивят зрителей своими необычными традиционными костюмами.
Так, представительница Испании продефилирует в экстравагантном черном платье приталенного кроя, у которого пышный низ.
Конкурсантка из Турции покажется в золотом полупрозрачном платье с сексуальным разрезом. Также к этому образу девушка добавила интересный головной убор и распустила волосы.
Красотка из Кот-д'Ивуара продемонстрировала неординарное платье украшенное ракушками. Дополняли этот образ разнообразные морские украшения и традиционный тюрбан на голове.
Представительница Финляндии показала роскошное длинное и пышное платье белого цвета. Такой образ чем-то напоминает хрупкого ангела.
А вот участница из Венесуэлы будет покорять зрителей ярким костюмом, который состоит из брюк и пиджака. Из аксессуаров девушка надела стильную шляпу.
Кроме того, собираются удивлять своими нарядами представительницы Филиппин, Молдовы, Сомали и Люксембурга.
Напомним, на днях прошел еще один престижный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021", где корону получила представительница Индии Харнааз Сандху. Что известно о 21-летней победительнице – читайте здесь.
Украину на "Мисс Вселенная-2021" представляла Анна Неплях, которая не попала в ТОП-16. Девушка уже высказалась о финале конкура красоты и заявила, что не расстраивается.
Всего за корону в 70-м международном конкурсе красоты Miss Universe соревновались претендентки из 80 стран мира. Второе и третье место заняли конкурсантки из Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване.