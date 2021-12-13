Мисс Вселенная 2021: что известно о победительнице Харнааз Сандху из Индии (фото)

Это третий раз, когда представительница Индии побеждает в конкурсе "Мисс Вселенная". Рассказываем, кто такая Харнааз Сандху

Что известно о новой Мисс Вселенная 2021 / Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

70-я Miss Universe Харнааз Сандху вернула Индии титул "Мисс Вселенная" спустя 21 год, когда индийка Лара выиграла конкурс в 2000 году.

Впервые в конкурсе красоты Харнааз участвовала когда ей было 17 лет. Тогда она представляла родной город на национальной арене. После был Femina Miss India в 2019-м и в том же году Сандху была коронована как Femina Miss India Punjab, а еще девушка выиграла титул LIVA Miss Diva Universe 2021.

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Что известно о новой Мисс Вселенная

Харнааз Сандху снялась в популярных панджабских фильмах, например "Yaara Diyan Poo Baran" и "Bai Ji Kuttange". Ее любимая актриса, конечно же, Приянка Чопра.

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21-летняя красавица рассказала, что в годы своего взросления ей часто приходилось противостоять издевательствам. Она называет себя интровертом и знает, что такое буллинг, не понаслышке.

Сандху призналась, что ее главной вдохновительницей есть ее мама. В детстве новая Мисс Вселенная вместе с матерью работала в оздоровительных лагерях, занимаясь женским здоровьем.

Я думаю, что преодолела все трудности благодаря вере в свои силы и в то, что каждый человек уникален. Все это стало возможным благодаря поддержке моей мамы. Она всегда была моим героем и заставляла поверить в свои силы, – призналась Харнааз Сандху.

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