Мисс Украина Вселенная Анна Неплях вернулась домой

Анна Неплях вернулась в Украину / Фото: instagram.com/neplyah/

Как и многие украинки, Анна Неплях выехала за границу и оттуда пыталась помочь Украине. Мисс Украина Вселенная призналась, что очень эмоционально переживала отъезд и набрала лишние килограммы на фоне стресса.

Но наконец-то Анна вернулась в Украину после долгих скитаний по миру. Радостной новостью модель поделилась со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.

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Из хороших новостей – я забрала свою машину и еду домой, – сообщила радостную новость Неплях.

Скриншот – instagram.com/neplyah

Так, Анне пришлось преодолеть немаленькое расстояние за рулем, а потом сесть на поезд. Но дорога оказалась непростой и девушка опоздала, поэтому с остальной частью пути возникли проблемы, ведь ночью во всех регионах Украины комендантский час.

Не знаю, как я попаду в Киев, к обеду мне надо там быть. Буду что-то думать, но в целом я просто рада быть дома, – рассказала Неплях.

Скриншот – instagram.com/neplyah

К слову, Анне пришлось на время расстаться со своим новым возлюбленным, с которым она познакомилась во время поездки на Бали. Напомним, месяц назад Мисс Украину Вселенная Анну Неплях обвинили в зраде. Модель не оставила это без внимания.