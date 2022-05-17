Мисс Украина Вселенная Анна Неплях нашла нового бойфренда на Бали: "это мои первые отношения с украинцем"

27-летняя модель рассказала фанатам о знакомстве с парнем из Украины и поделилась, как они проводят время на острове

Анна Неплях показала своего нового парня / Фото: instagram.com/neplyah/

В марте обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях находилась во Франции. Тогда она разошлась с парнем-россиянином. Впрочем, девушка не долго находилась в статусе "холостячки" и уже закрутила новый роман на Бали.

В Instastories Анна Неплях призналась, что ее сердце покорил парень из Украины. Девушка говорит – бойфренд просто засыпает ее комплиментами.

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Скриншот Instastories

Более того, они уже думают вместе встретить старость!

Пришли к общему знаменателю – так хотелось бы встретить старость, – подписала кадр модель.

Скриншот Instastories

Неплях объяснила, что ее любимый уже полгода находится на Бали и знает много прекрасных мест, которые он охотно показывает ей.

Скриншот Instastories

Как призналась "Мисс Украина Вселенная-2021", это ее первые отношения с украинцем за четыре года.

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Скриншот Instastories

Хотя их отношения продолжаются недолго, но модель уже успела найти недостатки в бойфренде – он не любит фотографироваться. По словам Неплях, это для нее боль. Однако он готов платить за то, чтобы фотографировали Анну.

Скриншот Instastories

Одна из подписчиц Анни написала, что парень по знаку гороскопа – Рыбы, намекая, что у них не совместимость. В ответ Неплях написала:

Смешно, что он не верит в астрологию, эзотерику и все иррациональное. А я его и не собираюсь переубеждать. И его попросила не переубеждать меня, а дать возможность верить в то, что мне хочется.

Скриншот Instastories

Напомним, в конце марта Анна Неплях произнесла речь в поддержку Украины на конкурсе "Мисс Бельгия-2022".