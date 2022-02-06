Мисс Украина Вселенная Анна Неплях заставила понервничать фанов, появившись в соблазнительном образе

Анна Неплях в нижнем белье восхитила идеальной фигурой. / Фото: instagram.com/neplyah/

Очевидно, Анна Неплях полностью восстановилась после COVID-19 и уже приступила к работе. Девушка позировала в новой пикантной фотосессии.

В Instagram победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" похвасталась секси-кадрами.

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На фото Неплях появилась в черном соблазнительном, но довольно сдержанном нижнем белье. Такой look удачно подчеркнул ее идеальную фигуру. Также звезда надела туфельки на каблуке.

Анна Неплях похвасталась роскошной фигурой. / Фото: instagram.com/neplyah/

Еще Анна сделала для съемки страстный мейк и дерзкую прическу. Кстати, в руке девушка держала красную розу, что придало большую эффективность фотографиям.

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Анна Неплях в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/neplyah/

Звезда в соблазнительном образе. / Фото: instagram.com/neplyah/

Неплях показала потрясающие фотографии и это твердят ее фолловеры, которые не сдерживали своих эмоций:

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Анечка, вы – все.

Ух? Огонь.

Как красиво.

Шикарная.

скриншот Instagram/neplyah

Напомним, ранее Анна Неплях признавалась, что бывший бойфренд ее избивал. Известно, что парень поднимал руку на девушку, из-за чего позже она подала заявление в полицию.