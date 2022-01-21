Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"Дважды коронованные": кто из звезд подхватил COVID-19 после зимних каникул

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 16:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После релакса на курортах многие селебретис сообщили о том, что заболели коронавирусом. Некоторые уже не впервые сталкиваются с этой болезнью
Кто из звезд повторно заболел коронавирусом.
Кто из звезд повторно заболел коронавирусом. / Фото: Instagram

Недавно у звезд был период перезарядки и восстановления. Кто-то путешествовал в далекие экзотические края, как вот Злата Огневич в Африку, а кто-то предпочитал горнолыжные курорты.

Впрочем, как выяснилось, праздничные путешествия у знаменитостей прошли не без последствий – кумиры многих начали активно сообщать своим фанам в Сети, что заразились COVID-19. "Сегодня" проследили и готовы вам рассказать, кто из артистов заболел после релакса.

Реклама

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Еще совсем недавно Insta-дива отдыхала в солнечной Мексике, наслаждаясь райскими пейзажами. На днях блогер вернулась в Москву, где уже успела устроить скандал в магазине. Ивлеева уже планировала с головой погрузиться в работу, но что-то пошло не так.

Я заболела, представьте. Прикол в том, что у меня прививка, но это не спасло. У моей подруги две прививки. И знаете что? Она тоже болеет, – поделилась Настя.

Это уже во второй раз звезда сталкивается с вирусом. После обнаружения неприятных симптомов она до последнего надеялась, что это обычная простуда, но тест на коронавирус показал положительный результат.

Реклама

Анна Неплях

Анна Неплях призналась, что хочет быть многодетной мамой
Анна Неплях призналась, что хочет быть многодетной мамой / Фото: instagram.com/neplyah/

"Мисс Украина Вселенная-2021" отдыхала в мексиканском Тулуме, где и заболела коронавирусом. Сама Аня рассказывала, что болезнь начала проявляться у нее еще в самолете во время рейса в Украину.

Впрочем по прилету Неплях получила отрицательный тест, а уже через несколько дней у нее все же подтвердили вирус.

Реклама

Ровно год назад я болела в последний раз и это была корона. Тогда я чувствовала себя ужасно и реально думала, что откинусь, – сказала модель.

Из симптомов девушка отметила: проблемы с дыханием, головные боли, слабость, сонливость, кашель и насморк. В Сети Неплях в шутку заявила фолловерам: "Дважды коронованная". Однако на этот раз модель надеется, что болезнь у нее пройдет легко.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили снова подхватил коронавирус.
Олег Басилашвили снова подхватил коронавирус. / Фото: Скриншот из YouTube

Легендарный актер хоть и соблюдает дистанцию и избегает места скопления людей, однако недавно у него снова обнаружили COVID-19.

По словам Басилашвили, пока течение болезни бессимптомное. Сейчас он находится на самоизоляции и поддерживает связь с врачами, которые в случае чего, окажут ему необходимую помощь.

В 2021 году Олег Валерианович уже был госпитализирован с подтвержденным вирусом. Тогда течение болезни было в тяжелой форме – артисту пришлось провести определенное время в больнице. Впоследствии он сообщал, что вакцинировался.

Команда Адель

Певица Адель рассказала, как спорт помог ей пережить развод
Певица Адель рассказала, как спорт помог ей пережить развод / Фото: Getty Images

Сегодня британская певица сообщила со слезами на глазах, что половина ее команды легла с коронавирусом . Поэтому артистке пришлось отменить концерты! Известно, что Адель хотела давать по два концерта каждые выходные вплоть до апреля, впрочем, планы придется поменять.

Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали абсолютно все возможное, чтобы успеть, и сделать его достаточно хорошим для вас, но задержка доставки техники и ковид все разрушили. Половина моей команды легла с коронавирусом. Закончить шоу невозможно, – говорила звезда.

Напомним, на днях стало известно, что от вируса умерла чешская певица Гана Горка. Как сообщали, артистка специально заразился COVID-19.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять