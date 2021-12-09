Мисс Украина Вселенная в эффектном платье и на каблуках продефилировала по израильской пустыне

Анна Неплях в Израиле / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, которая призналась в том, что мечтает стать многодетной мамой, показала роскошные ноги в колготках в эффектном платье и на каблуках.

Для эффектного образа девушка выбрала наряд от украинского дизайнера Ольги Мак. Роскошное платье с длинным шлейфом очень удачно подчеркнуло главные достоинства Мисс Украины Вселенной.

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Анна любит продемонстрировать публике свою женственность и сексуальность, а поклонники и рады написать девушке множество комментариев.

"Богиня"

"Самая красивая, честно и объективно"

"Энергия прет!"

"Шикарная!"

"Ну шо за пожар"

Фото – instagram.com/neplyah

Сейчас Анна находится в Израиле, где будет проходить финал конкурса "Мисс Вселенная-2021". Перед этим у девушек есть возможность посетить различные экскурсии, дать интервью международным изданиям и насладиться красотой и колоритом страны.

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Когда и где пройдет конкурс "Мисс Вселенная-2021"?

Международный конкурс красоты будет уже 70 по счету. В этом году он пройдет в городе Эйлат, в Израиле.

Дата проведения назначена на 12 декабря.

Известно, что в конкурсе примут участие девушки из 80 стран мира. Из них только 20 смогут занять призовые места соревнования и только одна получит заветный титул и корону "Мисс Вселенная-2021"

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