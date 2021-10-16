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Что известно об Анне Неплях, которая стала Мисс Украина Вселенная 2021 (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
16 октября, 08:55
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Минувшим вечером определилось имя девушки, которая будет представлять Украину на "Мисс Вселенная 2021". В этом году международный конкурс пройдет в Израиле
Что известно об Анне Неплях
Что известно об Анне Неплях / Фото: instagram.com/neplyah/

Вчера вечером в Киеве прошел финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021". 15 финалисток боролись за корону, но она и титул самой красивой девушки страны достались 27-летней Анне Неплях из Днепра.

Что известно об Анне Неплях

Вы уже знаете, что Анна была участницей 10-го сезона шоу "Холостяк". Но с Максом Михайлюком у девушки не было шансов и она покинула проект.

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Неплях закончила Киевский университет строительства и архитектуры. Она некоторое время работала моделью. Анна пишет картины – живописью она увлекалась еще со школы, а уже в старшем возрасте окончила курсы и решила продавать свои работы.

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Победительница "Мисс Украина Вселенная" была в абьюзивных отношениях. Они с парнем часто ссорили и скандалили, из-за этого, как рассказывала Неплях, она на время бросила свое хобби.

Как и все "инста-дивы" (у Анны почти 300 тысяч фолловеров), девушка много путешествует, а свои фото из Таиланда или Италии сопровождает вдохновляющими текстами.

Кстати, попасть на конкурс красоты Анна Неплях мечтала с детства. Ее случай можно смело назвать доказательством того, что мечты сбываются, если идти им навстречу.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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