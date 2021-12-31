Молодые и счастливые: Ольга Сумская показала, как 25 лет назад отмечала Новый год с супругом (фото)

Актриса показала редкие семейные фото / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая рассказала, почему иностранные режиссеры предвзято относятся к украинцам, уверенна, что встречать зимние праздники нужно обязательно с семьей. Празднование Нового года с родными для нее уже считается традицией, которая началась много лет назад.

В последний день этого года артистка порадовала поклонников архивными фотографиями, на которых изображена сама Ольга, ее супруг, также свекровь и маленькая дочь Антонина.

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Новый год 25 лет назад…❤️ Приятно вспоминать… Стол накрыт мамой Виталика, Леной Петровной, – вспомнила знаменитость.

По словам Сумской, со свекровью у нее были отличные отношения. Они часто готовили вместе, и актриса перенимала разные кулинарные секреты.

Какая же была хозяйка! Я многому у свекрови научилась. Счастливые годы. Обожаю эти фотографии… Всех с Грядущим, – поделилась Ольга.

В ответ подписчики написали много пожеланий:

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Скриншот: Instagram

Ольга Сумская любит иногда заглядывать в семейный альбом и делиться с фанатами архивными снимками. Недавно она показала, как выглядела в студенческие годы.