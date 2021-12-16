Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Скандал с роялти

Питт с бывшей

Гарри хочет домой

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Как Ольга Сумская выглядела в в студенческие годы – актриса очаровала архивным снимком

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 09:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная украинская актриса иногда радует поклонников в Instagram снимками из семейного альбома
Ольга Сумская показала, как выглядела в 19 лет
Ольга Сумская показала, как выглядела в 19 лет / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая недавно рассказала об отношениях со старшей сестрой, вспомнила у себя в Instagram, как в начале карьеры ходила на кастинги. Актриса сопроводила свой рассказал снимком, на котором ей 19 лет.

Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко. Фотограф подловил хороший момент. Вышла после кинопроб и загадываю желания. Я очень часто ходила на пробы тогда ... Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибатийских артисток. Но я всегда верила в себя и была настойчивой. Да я и сейчас такая, – написала певица.

/ Фото: instagram.com/olgasumska

Реклама

В комментариях отметили, что актриса с годами не изменилась.

  • "Такая красивая, что в молодости, что сейчас!"
  • "Вы очень красивая"
  • "Такая настоящая! Красавица!"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Ольга Сумская дебютировала на сцене в возрасте пяти лет. Актерскую карьеру начала еще в студенческие годы. Ее дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". После выпуска из университета Ольга Сумская стала ведущей актрисой Театра русской драмы имени Леси Украинки. Большую популярность звезда получила, когда сыграла главную роль в сериале "Роксолана".

Ранее Ольга Сумская показала спортивный аутфит для пробежки.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять