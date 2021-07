MONATIK призвал всех "Зажигать, а не прожигать" жизнь в новом клипе, снятом в Греции (видео)

MOMONATIK выпустил новый клип "Зажигать" / Фото: пресс-служба

Новый трек певца MONATIK, который собрал 20 тысяч зрителей на фееричном концерте в Одессе, "Зажигать"/JoMo посвящен лету и наслаждениям. Главный лозунг песни "Зажигать, а не прожигать жизнь", а второе ее название расшифровывается, как joy of missing out, или "радость от упущенной выгоды". Так певец говорит зрителям, чтобы они не боялись упускать возможности, а получали удовольствие от того, что хотят делать по-настоящему. Впрочем, после просмотра ролика вы и сами ощутите это настроение.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Дмитрия Монатика. Съемки впечатляющего клипа прошли на греческов острове Милос – родине древнегреческой скульптуры Венеры Милосской.

Ни для кого не секрет, что в последнее время всех нас преследует навязчивое чувство боязни пропустить интересное событие, сообщение по e-mail или новость в социальной сети. Именно поэтому мы постоянно сидим с направленным взором в наше "черное зеркало". Этот термин получил название "синдром упущенной выгоды", или FOMO — fear of missing out. Спустя время крупные технологические компании, трендсеттеры со всего мира, креативная индустрия и все влиятельные инфлюенсеры стали выступать с ответом в противовес этому синдрому. Модным, зажигательным и необходимым сейчас стало направление JOMO (joy of missing out), или "радость от упущенной выгоды". Это реакция здорового эмоционального интеллекта на полученные из-за FOMO зависимости.

Реклама

Режиссером видео выступила украинка Таню Муиньо, которая недавно сняла музыкальное видео для американской певицы Cardi B. Оператор клипа – Никита Кузьменко, а хореограф – Денис Стульников. Как отмечается в релизе, эта команда не следует трендам, они, безусловно, их задают.

В клипе появляется 28 ярких и непохожих один на другого героя – образ и стиль каждого из них разрабатывали Оля Жижко и Тимур Постовой. А вот образ самого певца MONATIK разрабатывал украинский дизайнер FROLOV.

Ранее Вера Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции.