MONATIK собрал 20 тысяч зрителей на концерте в Одессе – реакция Сети

17 июля в Одессе на стадионе "Черноморец" выступил популярный украинский артист Дмитрий Монатик. Зрители были в восторге от концерта и полностью отдались эмоциям и песням

Концерт MONATIK в Одессе / Фото: Скриншот из YouTube

Певец MOTANIK, который ранее выпустил фильм о своей карьере, провел первый масштабный концерт в Одессе с начала пандемии. На одном из крупнейших футбольных стадионов, "Черноморце", Дмитрий Монатик устроил аншлаг и невероятное шоу с танцами, яркими эмоциями и хитами. Зрители были в таком восторге, что оставили множество комментариев и постов в соцсетях.

По словам самого артиста, на концерте было 20 тысяч зрителей. Об этом он написал в Instagram, где поделился первыми эмоциями после выступления.

Одесса! Ты целая #Вечность! Мы ждали этого два года и… как же вчера было хорошо! Незабываемо! Жаааррррко! Более 20 000 мечтателей и людей влюблённых в ритм города, жизни, музыки! Я Вам так благодарен и с нетерпением жду наших новых встреч, – написал MONATIK, опубликовав отрывок выступления.

Реакция Сети на концерт MONATIK в Одессе

"Боже, это было нечто! До сих пор ловлю мурахи. Спасибо Вам, Дмитрий, и Вашей команде за эту любовь, которую вы несете в мир"

"Красавчик, отработал на 100%, взорвал зал"

"Супер! Оторвались как могли! Дима, ты лучший"

Дима, спасибо, было невероятно круто!"

"Ты – вечность, Дима! Спасибо за эти невероятные эмоции, которые не выразить словами"

"Это было жарко. Это было незабываемо! Это был полнейший восторг. Спасибо Дима за концерт. Спасибо всей вашей замечательной команде за это! Я зарядились эмоцией до следующего концерта! Не зря два года ждала, не зря!"

Некоторые зрители даже решили наглядно показать, как у них "мурашки" побежали по коже от выступления Монатика.

Скриншот Instagram

Часть поклонников Монатика ждала этот концерт два года, ведь в 2020-м всех врасплох застала пандемия и мероприятия были перенесены.

Скриншот Instagram

Однако некоторые отметили, что на стадионе артиста был настоящий аншлаг, а не заполненность зала в 50 процентов.

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