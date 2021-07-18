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MONATIK собрал 20 тысяч зрителей на концерте в Одессе – реакция Сети

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 июля, 18:04
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17 июля в Одессе на стадионе "Черноморец" выступил популярный украинский артист Дмитрий Монатик. Зрители были в восторге от концерта и полностью отдались эмоциям и песням
Концерт MONATIK в Одессе
Концерт MONATIK в Одессе / Фото: Скриншот из YouTube

Певец MOTANIK, который ранее выпустил фильм о своей карьере, провел первый масштабный концерт в Одессе с начала пандемии. На одном из крупнейших футбольных стадионов, "Черноморце", Дмитрий Монатик устроил аншлаг и невероятное шоу с танцами, яркими эмоциями и хитами. Зрители были в таком восторге, что оставили множество комментариев и постов в соцсетях.

По словам самого артиста, на концерте было 20 тысяч зрителей. Об этом он написал в Instagram, где поделился первыми эмоциями после выступления.

Одесса! Ты целая #Вечность! Мы ждали этого два года и… как же вчера было хорошо! Незабываемо! Жаааррррко! Более 20 000 мечтателей и людей влюблённых в ритм города, жизни, музыки! Я Вам так благодарен и с нетерпением жду наших новых встреч, – написал MONATIK, опубликовав отрывок выступления.

Реакция Сети на концерт MONATIK в Одессе

  • "Боже, это было нечто! До сих пор ловлю мурахи. Спасибо Вам, Дмитрий, и Вашей команде за эту любовь, которую вы несете в мир"
  • "Красавчик, отработал на 100%, взорвал зал"
  • "Супер! Оторвались как могли! Дима, ты лучший"
  • Дима, спасибо, было невероятно круто!"
  • "Ты – вечность, Дима! Спасибо за эти невероятные эмоции, которые не выразить словами"
  • "Это было жарко. Это было незабываемо! Это был полнейший восторг. Спасибо Дима за концерт. Спасибо всей вашей замечательной команде за это! Я зарядились эмоцией до следующего концерта! Не зря два года ждала, не зря!"

Некоторые зрители даже решили наглядно показать, как у них "мурашки" побежали по коже от выступления Монатика.

Скриншот Instagram

Часть поклонников Монатика ждала этот концерт два года, ведь в 2020-м всех врасплох застала пандемия и мероприятия были перенесены.

Скриншот Instagram

Однако некоторые отметили, что на стадионе артиста был настоящий аншлаг, а не заполненность зала в 50 процентов.

  • "Что по короне? Корона в отпуске до осени"
  • "Короновирус?! Не, не, не слышали"

Ранее Вера Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции – артисты спели вместе.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Мы больше не пара... Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.

Ксения Мишина актриса
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