Вера, как ты это делаешь? Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции (видео)

Украинская певица Вера Брежнева устроила сюрприз своему коллеге и поклонникам. Судя по реакции MONATIK, он абсолютно не ожидал встретиться с артисткой таким образом

Вера Брежнева и Дмитрий Монатик спели в Турции / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая ранее поделилась снятым Меладзе романтичным видео, неожиданно появилась на концерте Дмитрия Монатика в Турции! Сразу после того, как артист спел свой хит "Кружит" и собирался исполнять их с Верой трек "ВЕЧЕРиНОЧКА", певица вышла на сцену в роскошном наряде, ошеломив всех присутствующих.

MONATIK опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоотрывок этого запоминающегося момента. В начале ролика Вера Брежнева, одетая в короткое черное платье подбегает к сцене и уже под овации зрителей начинает петь. Дмитрий Монатик был одновременно и удивлен, и невероятно рад ее появлению.

Вера, как ты это делаешь? #ВЕЧЕРиНОЧКА сошлись. #РозовыйДым дал мне понять, что я знаю пароль. Ориентир тоже вижу! #будемЗажигать! Импровизация! Что может быть краше? Спасибо, – написал Монатик.

Вера Брежнева неожиданно пришла на концерт Монатика в Турции / Фото: instagram.com/ververa

Как оказалось, Вера Брежнева случайно узнала, что Дмитрий Монатик выступает этим вечером недалеко от отеля, где она остановилась. Тогда певица решила сделать ему и зрителям сюрприз.

Сама же Вера приехала в Турцию на отдых.

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