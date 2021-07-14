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Вера, как ты это делаешь? Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
14 июля, 20:30
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Украинская певица Вера Брежнева устроила сюрприз своему коллеге и поклонникам. Судя по реакции MONATIK, он абсолютно не ожидал встретиться с артисткой таким образом
Вера Брежнева и Дмитрий Монатик спели в Турции
Вера Брежнева и Дмитрий Монатик спели в Турции / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая ранее поделилась снятым Меладзе романтичным видео, неожиданно появилась на концерте Дмитрия Монатика в Турции! Сразу после того, как артист спел свой хит "Кружит" и собирался исполнять их с Верой трек "ВЕЧЕРиНОЧКА", певица вышла на сцену в роскошном наряде, ошеломив всех присутствующих.

MONATIK опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоотрывок этого запоминающегося момента. В начале ролика Вера Брежнева, одетая в короткое черное платье подбегает к сцене и уже под овации зрителей начинает петь. Дмитрий Монатик был одновременно и удивлен, и невероятно рад ее появлению.

Вера, как ты это делаешь? #ВЕЧЕРиНОЧКА сошлись. #РозовыйДым дал мне понять, что я знаю пароль. Ориентир тоже вижу! #будемЗажигать! Импровизация! Что может быть краше? Спасибо, – написал Монатик.

Вера Брежнева неожиданно пришла на концерт Монатика в Турции
Вера Брежнева неожиданно пришла на концерт Монатика в Турции / Фото: instagram.com/ververa

Как оказалось, Вера Брежнева случайно узнала, что Дмитрий Монатик выступает этим вечером недалеко от отеля, где она остановилась. Тогда певица решила сделать ему и зрителям сюрприз.

Сама же Вера приехала в Турцию на отдых.

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Ранее Вера Брежнева и Лариса Долина попали в скандал из-за участия в незаконном шоу.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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