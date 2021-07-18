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MONATIK собрал 20 тысяч зрителей на концерте в Одессе – реакция Сети

18 июля, 18:04

Дарина Алексеева

17 июля в Одессе на стадионе "Черноморец" выступил популярный украинский артист Дмитрий Монатик. Зрители были в восторге от концерта и полностью отдались эмоциям и песням

Концерт MONATIK в Одессе / Фото: Скриншот из YouTube

Певец MOTANIK, который ранее выпустил фильм о своей карьере, провел первый масштабный концерт в Одессе с начала пандемии. На одном из крупнейших футбольных стадионов, "Черноморце", Дмитрий Монатик устроил аншлаг и невероятное шоу с танцами, яркими эмоциями и хитами. Зрители были в таком восторге, что оставили множество комментариев и постов в соцсетях.

По словам самого артиста, на концерте было 20 тысяч зрителей. Об этом он написал в Instagram, где поделился первыми эмоциями после выступления.

Одесса! Ты целая #Вечность! Мы ждали этого два года и… как же вчера было хорошо! Незабываемо! Жаааррррко! Более 20 000 мечтателей и людей влюблённых в ритм города, жизни, музыки! Я Вам так благодарен и с нетерпением жду наших новых встреч, – написал MONATIK, опубликовав отрывок выступления.

Реакция Сети на концерт MONATIK в Одессе

Некоторые зрители даже решили наглядно показать, как у них "мурашки" побежали по коже от выступления Монатика.

Скриншот Instagram

Часть поклонников Монатика ждала этот концерт два года, ведь в 2020-м всех врасплох застала пандемия и мероприятия были перенесены.

Скриншот Instagram

Однако некоторые отметили, что на стадионе артиста был настоящий аншлаг, а не заполненность зала в 50 процентов.

Ранее Вера Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции – артисты спели вместе.

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