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MONATIK зібрав 20 тисяч глядачів на феєричному концерті в Одесі – реакція Мережі

18 липня, 18:04

Даріна Алєксєєва

17 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець" виступив популярний український артист Дмитро Монатік. Глядачі були в захваті від концерту і повністю віддалися емоціям і пісням

Концерт MONATIK в Одесі / Фото: Скріншот з YouTube

Співак MOTANIK, який раніше випустив фільм про свою кар'єру, провів перший масштабний концерт в Одесі з початку пандемії. На одному з найбільших футбольних стадіонів, "Чорноморці", Дмитро Монатік влаштував аншлаг і неймовірне шоу з танцями, яскравими емоціями та хітами. Глядачі були в такому захваті, що залишили безліч коментарів і постів у соціальних мережах.

За словами самого артиста, на концерті було 20 тисяч глядачів. Про це він написав у Instagram, де поділився першими емоціями після виступу.

Одеса! Ти ціла #Вічність! Ми чекали цього два роки і... як же вчора було добре! Незабутньо! Спекотно! Понад 20 000 мрійників і людей закоханих в ритм міста, життя, музики! Я Вам так вдячний і з нетерпінням чекаю наших нових зустрічей, – написав MONATIK, опублікувавши уривок виступу.

Реакція Мережі на концерт MONATIK в Одесі

Деякі глядачі навіть вирішили наочно показати, як у них "мурашки" побігли по шкірі від виступу співака.

Скріншот Instagram

Частина прихильників Монатика чекала на цей концерт два роки, адже у 2020-му всіх зненацька застала пандемія і заходи були перенесені.

Скріншот Instagram

Однак деякі відзначили, що на стадіоні артиста був справжній аншлаг, а не заповненість залу в 50 відсотків.

Раніше Віра Брежнєва несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині – артисти заспівали разом.

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