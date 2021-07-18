MONATIK зібрав 20 тисяч глядачів на феєричному концерті в Одесі – реакція Мережі

17 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець" виступив популярний український артист Дмитро Монатік. Глядачі були в захваті від концерту і повністю віддалися емоціям і пісням

Концерт MONATIK в Одесі / Фото: Скріншот з YouTube

Співак MOTANIK, який раніше випустив фільм про свою кар'єру, провів перший масштабний концерт в Одесі з початку пандемії. На одному з найбільших футбольних стадіонів, "Чорноморці", Дмитро Монатік влаштував аншлаг і неймовірне шоу з танцями, яскравими емоціями та хітами. Глядачі були в такому захваті, що залишили безліч коментарів і постів у соціальних мережах.

За словами самого артиста, на концерті було 20 тисяч глядачів. Про це він написав у Instagram, де поділився першими емоціями після виступу.

Одеса! Ти ціла #Вічність! Ми чекали цього два роки і... як же вчора було добре! Незабутньо! Спекотно! Понад 20 000 мрійників і людей закоханих в ритм міста, життя, музики! Я Вам так вдячний і з нетерпінням чекаю наших нових зустрічей, – написав MONATIK, опублікувавши уривок виступу.

Реакція Мережі на концерт MONATIK в Одесі

"Боже, це було щось! Досі ловлю мурахи. Дякую Вам, Дмитро, і Вашій команді за цю любов, яку ви несете у світ"

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"Супер! Відірвались як могли! Діма, ти найкращий"

Діма, спасибі, було неймовірно круто!"

"Ти – вічність, Діма! Дякую за ці неймовірні емоції, що не висловити словами"

"Це було спекотно. Це було незабутньо! Це був цілковитий захват. Дякую Діма за концерт. Дякую всій вашій чудовій команді за це! Я зарядилася емоцією до наступного концерту! Не дарма два роки чекала, не дарма!"

Деякі глядачі навіть вирішили наочно показати, як у них "мурашки" побігли по шкірі від виступу співака.

Скріншот Instagram

Частина прихильників Монатика чекала на цей концерт два роки, адже у 2020-му всіх зненацька застала пандемія і заходи були перенесені.

Скріншот Instagram

Однак деякі відзначили, що на стадіоні артиста був справжній аншлаг, а не заповненість залу в 50 відсотків.

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Раніше Віра Брежнєва несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині – артисти заспівали разом.