Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь ошеломили сходством на показе Dolce & Gabbana (фото)

Моника Беллуччи и ее дочь Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel_

Звезда "Малены" Моника Беллуччи, которая недавно подчеркнула талию корсетом на обложке глянца, и ее 16-летняя дочь Дева Кассель прибыли в Венецию на модное мероприятие. Вместе с другими знаменитостями они посмотрели показ Dolce & Gabbana, который прошел на площади Сан-Марко, и конечно же, позировали для фотографов.

Кадры Моники Беллуччи в компании ее дочки от Венсана Касселя появились в фан-аккаунте в Instagram. Поклонники с восторгом отметили, что на фото не отличить, кто мама, а кто ребенок, ведь 56-летняя Моника потрясающе выглядит.

"Кто мать, а кто дочь"

"Красивые"

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Дева Кассель пошла по стопам матери и в 2019 году начала модельную карьеру. Очень скоро девушка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana, а прошлым летом снялась в рекламе нового аромата.

Напомним, что Дева Кассель родилась в 2004 году, когда Моника Беллуччи и Венсан Кассель состояли в браке. В 2013 году они разошлись. Спустя пять лет Венсан Кассель женился на молодой модели Тине Кунаки.

Смотрите в ролике историю любви Венсана Касселя и Тины Кунаки:

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