Моргенштерн разводится с женой спустя семь месяцев после свадьбы

Моргенштерн расстался с женой спустя семь месяцев после свадьбы / Фото: instagram.com/morgen_shtern

О расставании Алишера (настоящее имя Моргенштерна) и Дилары сообщил инсайдер из близкого окружения рэпера. Напомним, что пара сыграла дорогую свадьбу 31 августа 2021 года в Москве.

Нам пишут, что Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда ребят в шоке, но инфа, мол, точная. Эх, а какая свадьба была, – сообщается в Telegram-канале Peopletalk.

Правда это или нет – остается гадать, ведь ни Моргенштерн, ни Дилара, официальных комментариев пока не дают. Однако некоторые поклонники эпатажной пары уверены, что новость с разводом – просто хайп.

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Моргенштерн и Дилара слухи о расставании не комментируют / Фото: instagram.com/influesii

В конце прошлого года Моргенштерн и Дилара переехали в Дубай. Произошло это по причине того, что в Москве против рэпера возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков. Сбежал в эмираты он через Беларусь.

Недавно Моргенштерн выпустил новый трек, в который вставил голос одесситки, прячущейся в бомбоубежище. Этой женщиной оказалась мама Владислава Палагина — музыканта, с которым работает Алишер.

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При этом главный месседж Моргенштерна в конце песни – дружба между народами.

Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы, – таким текстом заканчивается клип.

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