Моргенштерн в новом треке спел о войне в Украине и вставил голос одесситки, прячущейся в бомбоубежище

Российский артист призвал к миру между странами

Новое видео рэпера уже в трендах / Фото: открытые источники

Российский рэпер Моргенштерн, известный своими скандальными выходками и высказываниями, в новом клипе заговорил о военном вторжении России в Украину.

Как мы писали ранее, санкции против РФ уже активно работают и об этом сказал даже рэпер. Сидя в желтом спорткаре, рэпер Моргенштерн поет о том, что "караты" стали в два раза дороже, "большие дяди отправят на бойню", – это то, что теперь происходит в России. А пропагандисты продолжают оболванивать народ с экранов ТВ.

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скриншот из видео

Важно также сказать, что клип "12" начинается с обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам, а заканчивается реальным аудиосообщением от мамы Владислава Палагина — музыканта из Одессы, с которым много работает рэпер.

Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся,

- говорит женщина.

Заканчивается видео текстом:

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Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы.

Было бы честно, если бы Алишер прямо сказал, что Путин развязал войну в Украине, как это сделал рэпер Face. Но нам кажется, что вскоре очень многие звезды поменяют риторику и будут открещиваться от кровавого путинского режима, и это время наступит уже очень скоро.

А пока что смотрите далее клип Моргенштерна.

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Также сейчас обсуждают тот факт, что Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни "Я Солдат" самым талантливым воинам ВСУ.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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