Голые мужчины, жених в платье, тарелки МУЗ ТВ: почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать

Вчера в Москве состоялась свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары. Пара устроила настоящий треш праздник в лучших традициях 90-х

Как прошла свадьба Моргенштерна и Дилары / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Хороший тамада и конкурсы интересные – это выражение как нельзя лучше описывает то, что происходило в последний день лета у "Москва-Сити".

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина расписались, а потом собрали всех своих друзей на теплоходе, чтобы как следует отметить начало супружеской жизни.

Эта вечеринка будто перенесла всех нас в конец 90-х, а все происходящее до нее (выкуп и поездка в ЗАГС) походило на шутку. Но это вовсе не шутка. Каравай и голубь – тому доказательства.

Свадьба Моргенштерна и Дилары / Фото: instagram.com/panovkirill

Зал на яхте и площадка на набережной, где встречали гостей, были украшены по всем канонам: арки из воздушных шаров, банты из ткани на стульях.

Гостям на свадьбе Моргенштерна раздавали маски с его лицом / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скриншот из видео

Организаторы подготовили фильм о женихе и невесте, пригласили цыган, тамаду, а Моргенштерн и его друзья блогеры отдувались в конкурсах (тех самых, с шариками).

Тамада, Алишер и Даня Милохин / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ведущей, как мы уже упоминали, была Ксения Собчак, которая примерила на себя образ "тетушки из Уфы". Она же и делилась в Instagram видео со звездной свадьбы.

Ксения Собчак на свадьбе у Моргенштерна / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сюрпризом стало выступление Артура Пирожкова, который "украл" тарелку у Алишера на премии "МУЗ-ТВ" в этом году. Артисты вовсе не ругались, они даже поддерживают дружеские отношения.

Александр Ревва (настоящее имя Пирожкова) позволил себе пофлиртовать с Диларой:

За несколько минут до его появления, для гостей станцевали обнаженные мужчины, которые прикрывали интимные места теми самыми тарелками "МУЗ-ТВ".

После традиционного первого танца уже муж и жена переоделись и начался второй акт.

Гости переместились на пришвартованный рядом второй корабль. Их встречали ряженые карлики, которые всем выдавали черные плащи.

Под мрачную музыку Моргенштерн в свадебном платье и Дилара в черном костюме, которая выехала на белом коне, провели ритуал.

Моргенштерн и Дилара обменялись клятвами / Фото: Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Рэпер и его жена дали свадебные клятвы, а потом надели на себя кольца-наручники, которые соединялись цепочкой. Затем Алишер исполнил один из своих треков в том же образе невесты. Как говорится, "увиденное не развидеть".

Закончилась свадьба года эпично – фейерверком под TikTok версию "I will always love you" и крик Алишера "Дилара, я тебя люблю". Романтика!

Таким был последний день лета для Моргенштерна и Дилары. Пожалуй, это действительно самая запоминающаяся свадьба шоу-биза за последнее время. Для Москвы уж точно.

