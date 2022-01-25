Можем сделать это в ближайшие выходные: как Кристен Стюарт готовится к свадьбе?

Актриса сейчас активно готовится к свадьбе / Фото: Getty Images

Несколько месяцев назад Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей любимой девушкой после двух лет отношений. Сейчас звезда "Сумерек" и Дилан Мейер готовятся к торжеству. И в новом интервью на телешоу "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" она поделилась подробностями.

Так, кроме рассказов в рамках промоушна фильма "Спенсер" звезда поделилась интересными деталями. Как оказалось, Кристен Стюарт не из тех, кто в восторге от планирования и тщательной подготовки. Поэтому она всегда делает ставку на спонтанность. В вопросах свадьбы – в том числе.

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Касательно торжества, она рассказала следующее:

Кристен Стюарт готовится к свадьбе / Фото: Getty Images

Думаю устроить большую шумную вечеринку, собрать всех и отметить. Без церемоний. Я не умею планировать… Знаете, мы можем сделать это хоть в ближайшие выходные, а потом все вместе пообщаться.

Так что вполне стоит ожидать, что вскоре артистка порадует всех сенсационными новостями о смене семейного положения. Поэтому мы продолжаем следить за новостями по теме.

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Кристен Стюарт сейчас занимается промоушном фильма "Спенсер" / Фото: Getty Images

Коротко о личной жизни Кристен Стюарт

Во время съемок саги "Сумерки" Кристен Стюарт находилась в отношениях с Робертом Паттинсоном, но их роман закончился, когда актриса влюбилась в режиссера Руперта Сандерса на съемках "Белоснежки". После этих отношений актриса сменила вектор в сексуальных предпочтениях и начала встречаться с девушками.

Со сценаристкой Дилан Мейер они знакомы больше восьми лет. Но отношения начали летом 2019-го и с тех пор не расставались, а теперь готовы связать себя свадебными клятвами.

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Кристен Стюарт и Дилан Мейер / скриншот

Также сейчас на устах новости о том, как Бритни Спирс поссорилась с сестрой.