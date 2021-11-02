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Свадьба не за горами: Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 20:42
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Кажется, мы скоро увидим еще одну звездную свадьбу. Главная героиня саги "Сумерки" объявила о помолвке со своей любимой девушкой после двух лет отношений
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер / Фото: скриншот instagram/spillzdylz

31-летняя Кристен Стюарт, которая сыграла в фильме "Спенсер" принцессу Диану, получила предложение руки и сердца от сценаристки и своей девушки Дилан Майер.

Кристен рассказала на шоу Howard Stein Show, что с нетерпением ждала этого признания. В конце концов дождалась и теперь находится на седьмом небе от счастья.

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Уже два года девушки встречаются и активно проводят время вместе. Год назад Кристен намекала, что не против оформить отношения официально.

Кристен Стюарт и Дилан Майер
Кристен Стюарт и Дилан Майер / Фото: скриншот instagram/spillzdylz

Кстати, в начале этих отношений актриса говорила, что хочет сделать предложение сама. Однако позже изменила свое мнение и ждала, когда ей признаются.

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Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Поэтому я думаю, что очень четко сформулировала свое желание. Она (Майер – Ред.) отлично справилась с этим. Мы поженимся. Это на самом деле происходит, – поделилась звезда.

Кристен пока не раскрывает подробности предстоящего брака и дату свадьбы. Поэтому поклонникам остается только догадываться.

Стюарт также вспомнила, что впервые увидела свою любимую Дилан еще в далеком 2013 году, но пути их разминулись.

В 2019-м девушки снова встретились на одной из вечеринок. По словам Кристен, тогда же она поняла, что Дилан – ее судьба. А уже через две недели после встречи актриса рассказала сценаристке о своих чувствах. Так и начался их роман.

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Стюарт и Майер
Стюарт и Майер / Фото: скриншот instagram/spillzdylz

Известно, что Дилан Мейер – соавтор сценария и исполнительный продюсер киноленты "XOXO". Также она является автором сценария для сериала "Мисс 2059" и короткометражек "Loose Ends" и "Rock Bottom".

Дилан Майер
Дилан Майер / Фото: скриншот instagram/spillzdylz

Напомним, что у Кристен был роман с Робертом Паттинсоном – коллегой по "Сумеркам". Однако пара разошлась в 2012 году, чем и шокировала фанатов.

После громкого разрыва Стюарт стали замечать в компании девушек. У актрисы были романы с известными моделями, в частности со Стеллой Максвелл – их отношения длились два года.

В 2016 году американская актриса совершила каминг-аут и стала открыто говорить о своей сексуальной ориентации и любви к женщинам.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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