Муж Наташи Королевой возомнил себя политологом и заговорил о Третьей мировой войне

Муж Наташи Королевой поддерживает российскую агрессию / Фото: скриншот

По слухам, Наташа Королева сейчас уехала из России и уже месяц не появлялась в соцсетях. Певица никак не прокомментировала нападение России на Украину, а вот Тарзан поддерживает российскую агрессию и не скрывает этого.

Муж Королевой не считает, что россияне устроил геноцид украинского народа.

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Скриншот: Instagram

Стриптизер так и не понял, почему весь мир сейчас ненавидит Россию. Он призвал всех одуматься и считает, что победителей в этой войне не будет.

Вы действительно готовы к Третьей мировой войне? Одумайтесь! Вас видимо в школе этому не учили! Победителей не будет



Скриншот: Instagram

Стоит отметить, не все в семье Наташи Королевой поклонники "русского мира". Старшая сестра певицы Ирина Оссауленко, которая когда-то выступала под псевдонимом Руся, активно выступает против войны в Украине. Ирина призывает мир помочь украинцам и не умалчивает тот факт, что в стране идет полномасштабная война с Россией.

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