Чоловік Наташі Корольової уявив себе політологом і заговорив про Третю світову війну

Чоловік Наташі Корольової підтримує російську агресію / Фото: скриншот

За чутками, Наташа Корольова зараз поїхала з Росії та вже місяць не з'являлася у соцмережах. Співачка ніяк не прокоментувала напад Росії на Україну, а ось Тарзан підтримує російську агресію і не приховує цього.

Чоловік Корольової не вважає, що росіяни влаштували геноцид українського народу.

Реклама

Скріншот: Instagram

Стриптизер так і не зрозумів, чому весь світ зараз ненавидить Росію. Він закликав усіх одуматись і вважає, що переможців у цій війні не буде.

Ви справді готові до Третьої світової війни? Одумайтеся! Вас мабуть у школі цього не вчили! Переможців не буде



Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що не всі в родині Наташі Корольової шанувальники "русского мира". Старша сестра співачки Ірина Оссауленко, яка колись виступала під псевдонімом Руся, активно виступає проти війни в Україні . Ірина закликає світ допомогти українцям та не замовчує той факт, що в країні триває повномасштабна війна з Росією.

Реклама

Найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.