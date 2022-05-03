Муж украинки Галины Безрук, которая живет в России, проговорился касаемо ее позиции

Муж Галины Безрук попытался оправдать ее молчание / Фото: Instagram

На днях актриса родом из Украины Галина Безрук отмечала день рождения. Актриса живет в России и за все это время не сделала никаких публичных заявлений. Ее муж Артем Алексеев уверяет, Галина "не молчит". Об этом написал в Instagram, поздравляя жену с днем рождения.

Ты очень много плачешь последние недели…мы все..ты сказала ничего не выкладывать ,а я хочу чтобы "мыслящий" и понимающий происходящее и твою ситуацию в которой ты находишься, мысленно поздравил тебя в это ужасное время..ты "не молчишь"! Я знаю! Я рядом!

Муж Галины Безрук уверяет, что его жена не молчит / Фото: Instagram

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К слову, ранее Наталка Денисенко в интервью программе "Зірковий шлях" рассказывала, что в первые дни вторжения РФ писала актерам из России и призывала не молчать. Многие ее проигнорировали, а вот Галина Безрук ответила, что боится и ничего у себя в соцсетях писать не будет, так может сесть в тюрьму на 15 лет.

Отметим, Галина Безрук родилась в Краматорске. В 2015 году актриса переехала в Россию. Она вышла замуж за российского актера Артема Алексеева, у пары родилась дочь.

Галина Безрук с мужем и дочкой / Фото: instagram.com/galina_bezruk

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В прошлом году Галина рассказывала об измене мужа и желании развестись. Однако сейчас в Instagram она публикует фото с мужем и о скандале не вспоминает.