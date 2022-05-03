Чоловік українки Галини Безрук, яка живе в Росії, проговорився щодо її позиції

Чоловік Галини Безрук спробував виправдати її мовчання / Фото: Instagram

Днями актриса родом з України Галина Безрук відзначала день народження. Актриса живе в Росії і за цей час не зробила жодних публічних заяв. Її чоловік Артем Алексєєв запевняє, що Галина "не мовчить". Про це він написав у Instagram, вітаючи дружину з днем народження.

Ти дуже багато плачеш останніми тижнями... ми всі... ти сказала нічого не викладати, а я хочу щоб "думаючий" і той, хто розміє, що відбувається, і твою ситуацію, в якій ти перебуваєш, подумки привітав тебе в цей жахливий час... Ти "не мовчиш"! Я знаю! Я поруч!

Чоловік Галини Безрук запевняє, що вона не мовчить / Фото: Instagram

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До слова, раніше Наталка Денисенко в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповідала, що у перші дні вторгнення РФ писала акторам з Росії та закликала не мовчати. Багато хто її проігнорував, а ось Галина Безрук відповіла, що боїться і нічого в себе в соцмережах не писатиме, бо може сісти у в'язницю на 15 років.

Зазначимо, Галина Безрук народилася у Краматорську. 2015 року актриса переїхала до Росії. Вона вийшла заміж за російського актора Артема Алексєєва, у пари народилася дочка.

Галина Безрук з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/galina_bezruk

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Торік Галина розповідала про зраду чоловіка і бажання розлучитися. Проте зараз у Instagram вона публікує фото з чоловіком і про скандал не згадує.