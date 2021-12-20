Муж Заворотнюк за несколько выступлений в Дубае заработал около миллиона гривен

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Муж Анастасии Заворотнюк российский фигурист Петр Чернышев не посещает светских мероприятий и не дает интервью. Увидеть мужа актрисы чаще можно на ледовом катке. Сейчас он принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки"Спящая красавица". Чернышеву досталась главная роль.

На выходных шоу показали в Дубае. Как пишет Sobesednik, за несколько выступлений фигурист получил 2,7 миллиона рублей (около 970 тысяч гривен).

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Это гораздо больше, чем за аналогичные прокаты в Москве. В 2019 году "Росконцерт" заключил с Чернышевым контракт на 2,8 миллиона рублей, но тогда в афише значилось 19 (!) показов. Таким образом, гонорар за один выход должен был составить около 148 тысяч рублей. В дубайском же турне за каждый прокат Чернышеву полагалось 1,3 миллиона рублей, то есть в девять раз больше, – пишет издание.

Как сейчас выглядит муж Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. В Сети регулярно появляются слухи о состоянии здоровья Заворотнюк, но родственники предпочитает не комментировать эту тему.