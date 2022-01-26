Музыкант Игорь Саруханов развелся в шестой раз

Артист в очередной раз развелся / Фото: Instagram

В эфире российского Пятого канала в шоу "Светская хроника" Игорь Саруханов рассказал, что он и Татьяна Костычева развелись (как и Памела Андерсон недавно). Их расставание состоялось со второго раза.

Напомним, свадьба пары состоялась в 2014 году, но через несколько лет они расстались. Тогда паре удалось наладить отношения, но во второй раз им не удалось вывести отношения на другой уровень. Поэтому Саруханов и Костычева расстались, но смогли сделать это без скандалов и взаимных претензий. Более того, они даже не стали делить имущество.

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Причиной расставания музыкант называет тот факт, что просто остыли чувства:

Игорь Саруханов / Фото: Instagram

Мы с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе. Когда ты в приподнятом чувстве, ощущении любви и ты любим, ты любишь, другие стихи пишутся. Другое состояние, музыка другая...

Известно также, что бывшая жена музыканта уже с головой окунулась в новый роман. А вот сам артист пока что не спешит. По его словам, сейчас он хочет больше заниматься творчеством и тратить время на воспитание детей:

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Музыкант с семьей / Фото: открытые источники

Дочь Розалия — мягенькая, такая хорошенькая! Очень умная, рассудительная. Старшая Люба занимается бальными танцами, играет на фортепиано.

Еще он очень мечтает о сыне. Кто знает, может, мальчик родится в следующем браке Саруханова.

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Музыкант, тем не менее, не жалеет, что женился целых шесть раз. По его словам, разводы в его жизни случались только потому, что музыка для него всегда стояла на первом месте.

Когда ты в загс заходишь, ты обещаешь этой женщине вместе с ней состариться. И до конца вместе уйти, все такое. Несерьезные ребята. И я был несерьезный много раз. Но, к сожалению, только сейчас начинаю это понимать… У меня поклонницы. Раньше в подъездах сидели девчонки. Поэтому моим девочкам было очень тяжело туда заходить. Потому что кричали: "О пришла, смотри, идет! Идет домой! К нашему! К нашему! Смотри, мы тебе там пообрываем сейчас…" Вот вот как можно жить спокойно?"

Но нам почему-то кажется, что недолго нужно будет ожидать от 65-летнего артиста радостных новостей. В любом случае, мы продолжаем следить за обновлениями.

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