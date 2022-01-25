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Потап посвятил песню Киеву: вспоминаем другие клипы о столице Украины

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 21:30
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Многие знаменитости посвящали песни и клипы любимому городу. Не пропустите вдохновляющую подборку музыки о Киеве
Многие артисты посвятили Киеву песни и клипы
Многие артисты посвятили Киеву песни и клипы / Фото: https://www.1zoom.ru/

Сегодня ПТП, он же рэпер и продюсер Алексей Потапенко, выпустил клип на песню "Київ". Композиция вышла еще весной в составе альбома ПТП – "Без рекламы", но только сейчас появилось видео, причем незапланированно.

Зимняя атмосфера столицы так вдохновила Потапа, что он решил поделиться ей со всеми, кто любит Киев, и показать его виды с высоты птичьего полета. А чтобы снять пролеты, недоступные человеческому глазу, использовали специальные дроны. В видео появляются уникальные кадры: купола Михайловского собора, меч Родины Матери, крест Владимира.

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Потап выпустил клип на песню
Потап выпустил клип на песню "Київ" / Фото: instagram.com/realpotap

Этот город для каждого свой, и у каждого есть про него история. Мой "Київ" – дневной и вечерний, летний и, как в этом видео, прекрасный зимний, ностальгическое воспоминание из детства и зарисовка современного мегаполиса. Где бы я ни находился, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Я рассказываю про него как амбассадор, а киевская нотка есть во всем моем творчестве. Посвящаю эту оду зимнему Киеву всем, кто любит этот город,

- отметил Потап.

Предлагаем вам оценить новинку!

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ПТП – Київ

Также смотрите, кто еще из артистов посвящал лирику любимому городу.

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Юлия Пыльца – Я люблю тебя, Киев

Ванеса Паради – Kiev

Наталья Могилевская – "В Киеве осень"

Павел Зибров – "Хрещатик"

Виктор Павлик – "Афіни, Київ і Стамбул"

Напомним, на прошлой неделе в Сети голосовали, на кого больше похож сын Потапа.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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