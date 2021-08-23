Мы посмотрели "Девять совсем незнакомых людей" с Николь Кидман – делимся впечатлениями

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: instagram.com/9strangershulu

После того как шоураннер Дэвид Эдвард Келли очаровал нас хитом "Большая маленькая ложь", а затем – заманил детективным триллером "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом, нам лишь оставалось дождаться выхода следующей новинки, чтобы снова "зависнуть" перед экраном.

В "Девяти совсем идеальных незнакомцах" по книге Лианы Мориарти нам предстоит наблюдать за группой американцев, которые, каждый по своей причине, приезжают в роскошный спа-центр, где героиня Николь Кидман берет их в свои "ежовые руковицы".

После просмотра первых серий мы слегка испуганы, заинтригованы и умираем от любопытства, как будет дальше развиваться сюжет. Поэтому спешим поделиться первыми впечатлениями.

О сюжете

Николь Кидман играет русскую эмигрантку Машу, которая в прошлом была дерзкой бизнесвумен, а теперь – гуру здорового образа жизни. В ее спа-центр под названием "Транквиллум" прибывают девять гостей, которых встречают умиротворенные и доброжелательные помощники Маши – Далила и Ян, одетые в форму, напоминающей одежду буддийских монахов.

Далила и Ян забирают у гостей телефоны, смартчасы, планшеты, а также чипсы, алкоголь – в общем все, что связывает с настоящим миром и пагубными привычками. На протяжении десяти дней им предстоит есть лишь метаболически адаптированные блюда, проходить процедуры и даже дни голодания. Это сразу же становится проблемой для одной героини – Instagram-инфлюенсера, которая не может заснять происходящее для поста в соцсети.

Постепенно методы терапии становятся все более жуткими. Но пока мы пытаемся разгадать, что на самом деле готовит Маша для своих гостей, они воспринимают это как безобидную оздоровительную программу.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: themoviedb.org

Мелисса Маккарти почти что затмевает Николь Кидман

Если вам понравились комедии "Шпион", "Копы в юбках", "Поймай толстуху, если сможешь" или "Охотники за привидениями, скорее всего вы тоже в восторге от Мелиссы Маккарти. В сериале она играет писательницу, которая совершенно не вписывается в компанию тех, кто выбрал здоровый образ жизни. Можно сказать, что Маккарти в своей роли даже более убедительна, чем Кидман в роли загадочной Маши. Но расскажем и о других героях истории.

Мелисса Маккарти в сериале "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: Скриншот из YouTube

Среди гостей – молодая пара Джессика (Самара Уивинг) и Бен (Мелвин Грегг), отношения которых рушатся на глазах.

Джессика (Самара Уивинг) и Бен (Мелвин Грегг) в сериале "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: instagram.com/9strangershulu

Ларс (Люк Эванс) - циничный мужчина, у которого вроде бы все хорошо в жизни, но также переживает внутренний конфликт и проблемы в отношениях.

Люк Эванс в сериале "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: instagram.com/9strangershulu

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Тони (Бобби Каннавале) пытается справиться с травмой прошлого и прибегает не к самым лучшим методам решения проблемы.

Бобби Каннавале в роли Тони / Фото: instagram.com/9strangershulu

Кармел (Реджина Холл) намерена похудеть и почувствовать себя привлекательной после того, как ее бросил супруг.

Кармел (Реджина Холл) в сериале "Девять совсем незнакомых людей" (2021) / Фото: instagram.com/9strangershulu

Сравнится ли сериал с "Большой маленькой ложью"?

"Девять совсем незнакомых людей" объединил в себе триллер и драму. Нельзя сказать, что сюжет развивается стремительно. Также нет мощной главной загадки, как, например, в "Большой маленькой лжи" это было убийство.

Здесь более медленное развитие событий, а разговоры между персонажами занимают, возможно, больше времени, чем многим хотелось бы.

Вместе с этим с каждой серией интрига возрастает, эмоции и отношения между персонажами – цепляют, пейзажи – восхищают, а необычные методы терапии Маши – будоражат.

В конце концов добавим, что сериал нельзя назвать идеальным во всех его смыслах. Но если вы искали что-то подобное на "Большую маленькую ложь", "Отыграть назад" или похожие таинственные драмы, в этом сериале есть все нужные ингридиенты.

Николь Кидман в сериале "Девять совсем незнакомых людей" / Фото: Скриншот из YouTube

Сериал состоит из восьми эпизодов. Первые три эпизода были выпущены в день премьеры, 18 августа. Далее будет выходить один эпизод в неделю.

Смотрите трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей":

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