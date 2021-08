Саманте из "Секса в большом городе" нашли замену. В сериале все-таки будет 4 героини (фото)

Многие зрители могли подумать, что в предстоящем продолжении культового сериала "Секс в большом городе" – And Just Like That – будет лишь три героини, после того как Ким Кэттролл отказалась от съемок

В продолжении "Секса в большом городе" Ким Кэттролл заменит Николь Ари Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker Пока поклонники сериала с радостью наблюдали, как Крис Нот появился на съемках "Секса в большом городе", на замену Саманте пришла новая героиня. Знаменитую тройку в лице Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис пополнила 50-летняя актриса Николь Ари Паркер. Реклама Сара Джессика Паркер в Instagram поделилась несколькими новыми фотографиями со съемок продолжения "Секс в большом городе". На фото звезда позировала со своими коллегами Кристин Дэвис и Синтией Никсон, а к ним присоединилась и новенькая. Николь Ари Паркер сыграет в сериале четвертую подругу – Лизу Тодд Уэкслер, маму троих детей и режиссера-документалиста. Удастся ли новой актрисе заменить всем полюбившуюся Саманту – пока еще рано предсказывать, но четыре исполнительницы главных ролей выглядят очень весело вместе. Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker Точная дата премьеры продолжения "Секса в большом городе" пока не анонсирована. Ожидается, что сериал будет состоять из десяти новых эпизодов, каждый из которых будет длиться по 30 минут. Реклама Сара Джессика Паркер поделилась подробностями продолжения "Секса в большом городе": Узнайте другие новости на тему: Регина Тодоренко встретила Сару Джессику Паркер прямо на улицах Нью-Йорка.

Недавно появились новые фото Сары Джессики Паркер и ее коллег на съемках продолжения сериала.