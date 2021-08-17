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Саманте из "Секса в большом городе" нашли замену. В сериале все-таки будет 4 героини (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
17 августа, 11:46
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Многие зрители могли подумать, что в предстоящем продолжении культового сериала "Секс в большом городе" – And Just Like That – будет лишь три героини, после того как Ким Кэттролл отказалась от съемок
В продолжении "Секса в большом городе" Ким Кэттролл заменит Николь Ари Паркер
В продолжении "Секса в большом городе" Ким Кэттролл заменит Николь Ари Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Пока поклонники сериала с радостью наблюдали, как Крис Нот появился на съемках "Секса в большом городе", на замену Саманте пришла новая героиня. Знаменитую тройку в лице Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис пополнила 50-летняя актриса Николь Ари Паркер.

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Сара Джессика Паркер в Instagram поделилась несколькими новыми фотографиями со съемок продолжения "Секс в большом городе". На фото звезда позировала со своими коллегами Кристин Дэвис и Синтией Никсон, а к ним присоединилась и новенькая.

Николь Ари Паркер сыграет в сериале четвертую подругу – Лизу Тодд Уэкслер, маму троих детей и режиссера-документалиста. Удастся ли новой актрисе заменить всем полюбившуюся Саманту – пока еще рано предсказывать, но четыре исполнительницы главных ролей выглядят очень весело вместе.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер
Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Точная дата премьеры продолжения "Секса в большом городе" пока не анонсирована. Ожидается, что сериал будет состоять из десяти новых эпизодов, каждый из которых будет длиться по 30 минут.

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Сара Джессика Паркер поделилась подробностями продолжения "Секса в большом городе":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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