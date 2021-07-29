Мы уже готовили номер, но вмешалась политика: Green Grey о скандале с концертом ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости готовится грандиозный концерт – "30 легендарных групп с легендарными песнями". Не сообщается, кто выйдет на сцену, но уже известно, какие артисты не выступят

Green Grey объяснили, почему их убрали из концерта ко Дню Независимости / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Несколько дней назад Сеть "взорвала" новость о том, что украинскую группу Green Grey исключили из концерта ко Дню Независимости. Артисты должны были выступить с песней "Под дождем", которая стала хитом в 90-х. Подробнее о происшедшем, а также о подготовке номера гитарист Green Grey Дизель рассказал в интервью для Vesti.ua.

Green Grey уже репетировали номер, когда им сообщили о смене концепции

Дизель сообщил, что они рассматривали сцену, сам номер, а также балет, костюмы и техническое обеспечение, когда им внезапно сообщили, что они не подходят под концепцию праздника.

То есть заявление Офиса президента, что они до сих пор не решили, какой будет концепция мероприятия, звучит смешно для любого профессионала в этой индустрии. Потому что такое шоу готовится не меньше трех месяцев. И так оно и начало готовиться. Невозможно за несколько недель до начала супершоу на стадионе вдруг изменить концепцию, – сказал музыкант.

Будут ли выступать другие русскоязычные артисты – неизвестно

Дизель признался, что будет рад, если Green Grey не выступят на концерте, но будут присутствовать другие русскоязычные коллективы. В то же время артист не уверен, что так будет.

Увидим, будет ли в этом концерте, например, группа 5`NIZZA или другие русскоязычные артисты. У них есть еще время для маневров, – сказал Дизель.

Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Green Grey готовили яркое выступление, но "вмешалась политика"

Артисты сделали обновленную аранжировку песни и готовили эффектную постановку с командой. По словам музыканта, номер должен был выглядеть, как некое будущее, а балет был бы одет в полностью зеркальные костюмы, которые превращали свет в светящийся дождь.

Я уверяю, что с номером, который нам придумала режиссер всего этого шоу Катя Царик, мы бы "жахнули". Все шоу будет классным, люди, которые его делают, – профессионалы. Мне очень жаль, что политика в это дело вмешалась. Понятно, что это День Независимости, но я думал, что наши политики немного дальновиднее, – сказал Дизель.

Почему на самом деле, по мнению Дизеля, номер Green Grey убрали из концерта?

По словам Дизеля, видео Мурика, в котором он высказался о законе об украинском языке, стало поводом исключить их из концерта.

Я гражданин Украины хочу обратить внимание своих сограждан на то, что происходит. Если мы будем закрывать на все глаза, то вскоре нам начнут выдавать паспорта русскоговорящего человека, с которым что-то ты имеешь право что-то делать, а что-то – нет. И речь не о российском паспорте, а об украинском русскоязычном, – сказал Дизель.

Смотрите видео, как в прошлом году ко Дню Независимости снимали концерт, который готовил телеканал Украина:

Ранее певица Анжелика Рудницкая заявила, что ее и "Территория А" не позвали выступать на концерте ко Дню Независимости.