На Аллу Пугачеву есть компромат: рашисты угрожают Примадонне

Рашист угрожает раскрыть компромат на Аллу Пугачеву / Фото: instagram.com/alla_orfey
Отъезд из России и активная антивоенная позиция Максима Галкина и Алы Пугачевой не могли остаться без внимания. Ежедневно в адрес юмориста звучат обвинения в предательстве и оскорбления со стороны российских пропагандистов.
Ранее Примадонна уже поставила на место рашистов, которые напали на ее супруга из-за его высказываний. Более того, исполнительница готова пойти "в наступление", если Галкину начнут выдвигать обвинения.
Я слышал: "Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь. Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей, – пересказал слова Примадонны галерист Марат Гельман, которого в РФ признали иноагентом, пишет Стархит.
Высказывание галериста прокомментировал рашист Антон Красовский. Путинист заявил, что у него есть компромат на Пугачеву.
Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что, – сказал Красовский в программе "Антонимы".
Российский пропагандист намекнул на долги Примадонны и якобы вспомнил нелицеприятный случай из жизни певицы.
Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал, – сказал рашист.
Также по мнению Красовского, звездное семейство не останется надолго в Израиле и скоро будет искать другую страну для жительства.
Но в это же время Алла Борисовна и Максим Галкин наслаждаются отдыхом. Ранее юморист показал похудевшую супругу в коротких шортах.