На фронте погиб участник реалити-шоу "Эксы". У Героя Украины остались дочь и жена

Александр и Светлана воспитывали маленькую дочь / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже пятый месяц армия РФ ведет полномасштабную войну против Украины. Оккупанты обстреливают гражданские объекты, убивая в том числе и сотни детей. После ракетного удара по ТЦ в Кременчуге Instagram массово удалял правдивые публикации украинских знаменитостей.

Печальная новость пришла из Донецкой области. На передовой погиб участник второго сезона реалити-шоу "Эксы", Александр Стрыкаль. Об этом на своей официальной странице сообщил Мироновский городской совет.

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Жизнь воину спасти не удалось, ему навсегда будет 28 лет... В этот скорбный момент выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая потеря для его жены, маленькой дочери, родителей... Вся громада скорбит вместе с вами. Низко склоняемся перед подвигом Александра. Вечная память и слава Герою!, – говорится в заявлении.

Сториз в Instagram опубликовала и жена Александра, Светлана. Девушка написала, что у нее нет сил и еле жива.

Сторез Светланы в Instagram

Молодая пара Светлана и Александр были участниками второго сезона реалити об отношениях "Эксы". После проекта их отношения перезагрузились. Они воспитывали полуторагодовалую дочь Еву, наслаждались жизнью и мечтали о будущем, говорится в сообщении "Нового канала", на котором транслировалось реалити.

Александр и Светлана в реалити-шоу "Эксы". Скрин: YouTube/novychannel

Ранее мы писали, что фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил о смерти саунд-продюсера Дмитрия Хомулко.