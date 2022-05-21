На Каннском фестивале оголенная активистка потребовала остановить насилие над украинками

Во время войны в Украине многие мировые знаменитости выражают свою поддержку нашему народу, одевая на публичные мероприятия аксессуары с украинской символикой. Например, на фестивале в Каннах звезда "Игры в кальмара" появился с сине-желтым платком.

Но есть и те, кто хочет максимально привлечь внимание мира к ужасам, которые сегодня происходят в Украине. Так французская активистка SCUM ворвалась на красную дорожку кинофестиваля в обнаженном виде.

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На груди у француженки был нарисован флаг Украины, а также имела надпись – Stop Raping Us (Прекратите насиловать нас – англ.). Кроме того, ноги, бедра и нижнее белье девушки были покрыты красными отпечатками рук, имитирующими кровь.

Французская феминистка выбежала голой на Каннском фестивале в поддержку женщин Украины

Сразу же на феминистку набросились охранники – девушку укутали в плащ и вывели с мероприятия. Все это время она выкрикивала: "Стоп!".

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Активистка SCUM вышла на красную дорожку фестиваля в Каннах, чтобы осудить сексуальное насилие над украинскими женщинами в контексте войны, – прокомментировали поступок активистки в феминисткой организации.

Ранее мы писали, что украинский кот Степан из Харькова стал обладателем престижной премии на блогерском фестивале Каннах.