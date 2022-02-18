На кого больше похожа дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой? (голосование)

У Дмитрия Ступки и Полины Логуновой есть четырехлетняя дочь Богдана. / Фото: Instagram

Весной 2017 года у внука легендарного Богдана Ступки, актера Дмитрия, и его жены, стилиста-парикмахера, нутрициолога и ведущей Полины Логуновой родилась дочь Богдана.

Два года Ступка и Логунова прятали наследницу от посторонних глаз. Вскоре они наконец-то порадовали фанов и показали свою малышку.

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Интересно, девочке всего четыре года, но она уже зарабатывает! У самой младшей Ступки есть свой аккаунт в Instagram (конечно же им занимаются родители). Также Богдана снимается в рекламе.

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Осенью 2021 года звездная семейка переехали в США . Там дочь Ступки ходит в садик и отлично уже говорит по-английски, что очень радует ее родителей.

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Ранее Дмитрий Ступка признавался, что его дочь унаследовала актерские гены знаменитой династии. Девочка не стесняется публики, а еще она любит петь. Однако неизвестно, решит ли Богдана пойти дальше по стопам отца или же выберет другой путь.

Поклонники часто спорят, на кого похожа Богдана: на папу или маму. Предлагаем вам подумать и проголосовать.

На кого больше похожа Богдана Ступка? Вылитая мама Копия папы Она на саму себя похожа и на папу, и на маму

Напомним, ранее также голосовали, на кого больше похож сын Потапа и Ирины Горовой.