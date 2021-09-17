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На концерт ОЕ пустят только вакцинированных или с ПЦР-тестом: в Сети поднялась волна хейта

Инна Петрова
17 сентября, 11:17
Группа выступит на 360-летии Львовского национального университета имени Ивана Франка. На бесплатный концерт смогут попасть только вакцинированные зрители или те, у кого отрицательный ПЦР-тест

На концерт ОЕ во Львове пустят только вакцинированных / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Об этом сообщается в Facebook-профиле Океана Ельзи. Также все желающие смогут получить дозу вакцины непосредственно перед шоу, в специальных точках вакцинации, расположенных возле места проведения концерта.

Учитывая рост заболеваемости и учитывая распоряжение городского головы, мы все вместе должны придерживаться выполнения карантинных требований. Проход на концерт будет разрешено как вакцинированным ранее, так и тем, кто пройдет вакцинацию прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации, – говорится в посте.

Поклонникам Вакарчука и его группы не понравились такие условия. В соцсети разгорелись споры о том, вакцинированы ли сами члены ОЕ и правильно ли вообще поступает группа.

  • "Марионетки! фу! Я хоть и не люблю его творчество, но уважал, как украинского музыканта... так теперь и уважать перестану!
  • "Антиваксы должны страдать. Люто плюсую"

Скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial

  • "Правильно"
  • "Идиоты"
  • "Идиотизм какой-то. Не распространения болезни боимся, а за нераспространение вакцины переживаем"

Скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial

  • "Что-то перехотелось на концерт, к сожалению..."
  • "Прекрасная мотивация вакцинироваться"

Скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial

  • "А что даст вакцинация перед концертом"
  • "На самом деле это отвратительно. Вы еще еду не вакцинированным перестаньте продавать"

Скриншот: facebook.com/okeanelzyofficial

Как звезды относятся к вакцинации – смотрите в сюжете:

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