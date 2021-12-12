На Maruv накинулись в соцсетях из-за поцелуя с девушкой: "Идите лечитесь!"

Maruv ответила на хейт в Сети из-за поцелуя с девушкой / Фото: instagram.com/maruvofficial

Maruv либо любят, либо ненавидят. Третьего, кажется, не дано. На этот раз украинскую певицу, которая активно гастролирует в России, захейтили за видео, в котором она целует девушку.

Ролик Марув опубликовала в своем Instagram-профиле, добавив подпись про отпуск. Но поклонники артистки не ответил на вопрос "Кто куда собирается на отдых?" – все заняты обсуждением жаркого видео.

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Как вы уже поняли, в комментариях началось что-то сумасшедшее, вернее, как написала сама Аня (это настоящее имя Марув), "портал в ад". Певица не выдержала и ответила хейтерам в сторис, выложив несколько скриншотов с комментариями.

Скриншот: instagram.com/stories/maruvofficial

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"Лесбиянки!"

"Мерзость"

"Понятное дело, что постановка... но пропаганда присутствует"

Марув посоветовала всем, кто написал эти и подобные комментарии, лечиться. Впрочем, это самое безобидное, что ответила звезда.

Скриншот: instagram.com/stories/maruvofficial

Ранее Maruv призналась, что ей регулярно присылают в директ интимные фото. У певицы даже появилась идея для стартапа – она собирается торговать фотографиями звездных половых органов.