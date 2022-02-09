На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков. На этот раз из-за татуировки

Моргенштерн вновь оказался в центре скандала / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В прошлом году рэпера Моргенштерна не раз обвиняли в пропаганде наркотиков. Музыкант своей вины не признает и продолжает получать новые обвинения.

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Как пишет ТАСС, полиция Набережных Челнов возбудила новое административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в нескольких клипах. Все потому что, согласно результатам комплексной лингво-ботанической экспертизы, по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, которое похоже на коноплю. В деле упоминаются клипы "Новая волна", El problema и Yung Hefner.

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Адвокат Моргентштерна Сергей Жорин подтвердил наличие постановления о привлечении музыканта к административной ответственности.

Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил „креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков, – цитирует Жорина телеканал "Дождь"

Стоит отметить, что творчество Моргенштерна в прошлом году хотели запретить в России.

В интервью Дмитрию Гордону рэпер рассказывал о том, что в случае сильного натиска со стороны "верхушки" готов уехать из России и начать жизнь в другой стране.