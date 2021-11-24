Моргенштерну пришлось уехать из России после обвинений в торговле наркотиками

Российский рэпер вновь попал в скандал. На днях председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете

Моргенштерн не сможет спеть в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер, у которого уже не первый раз возникают проблем с законом, никак не прокомментировала обвинения Бастрыкина. Но появилась информация, что Моргенштерн вместе со своей женой Диларой решили покинуть Россию.

Как пишет Telegram-канал URA.RU, рэпер Смоленске сел на поезд до Минска вместе с женой и охраной.

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Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин уже успел отреагировать на новость. Он не знает, где сейчас музыкант.

Видел эту информацию. Я не могу её ни подтвердить, ни опровергнуть. У меня таких сведений нет, – сказал Жорин в комментарии "Говорит Москва".

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В свою очередь концертный директор рэпера сказал, что Моргенштерн в Белоруссии выступит на частной вечеринке местного миллиардера. О этом пишет Telegram-канал "НеМалахов".