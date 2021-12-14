Надежда Мейхер вспомнила, как променяла оперу на ВИА Гру: В 18 лет судьба распорядилась иначе

Надежда Мейхер рассказала о карьере оперной певицы. / Фото: instagram.com/nadyameiher, Скриншот из YouTube

Летом 2021 года Надежда Мейхер, которая призналась, что не любит отдыхать в Украине, дебютировала в опере-мистерии "Кармен". Там артистка исполнила главную роль.

Столь кардинальное изменение жанра удивило поклонников звезды, ведь ее долгие годы ассоциировали с поп-коллективом. Мейхер призналась, что предпосылки к такому жанру были еще 20 лет назад.

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Предпосылки были еще 25 лет назад. Лет в 18 я проходила прослушивание у педагога по вокалу, которая сказала, что мне нужно петь оперу. Но тогда судьба распорядилась иначе, и мое внутреннее состояние на тот момент тоже было немножко другим, – рассказала Надя.

Надежда Мейхер дебютировала в опере-мистерии. / Фото: пресс-служба

Однако когда певице было около 23 лет, она начала увлекаться творчеством Марии Каллас (одна из величайших оперных певиц ХХ века, – Ред.). По словам Мейхер, также она начала "потихоньку заниматься академическим вокалом, который стал получаться даже лучше, чем эстрадный".

Артистка отметила, что было очень много знаков и предпосылок к тому, что ей пора серьезно заняться оперой. Пока судьба наконец-то не привела ее в "Кармен".

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Лет 10 назад я начала петь в разных проектах и концертных программах оперные арии. А полгода назад встретилась с солистом нашей Национальной оперы Андреем Маслаковым – он занимается и режиссерской деятельностью. Ставит оперы, в тому числе "Кармен", – продолжила Надежда.

Мейхер вспомнила, что Маслаков тогда ее не знал, потому что долгое время работал в Европе и не был в курсе "ВИА Гры". Однако когда ему одна знакомая показала видео, как Надежда поет арию "Хабанера" на репетиции танцевального шоу, то Андрею понравился голос артистки. По словам звезды, тогда "он как раз искал Кармен, так что все сошлось".

Надежда считает, что свой потенциал следует раскрывать по полной программе. Ведь жизнь у нас одна – не хочется жалеть потом о чем-то, чего так и не успели сделать.

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В опере я чувствую себя как рыба в воде. Знаю, что нужно давать возможности людям, и я их даю. У многих есть потенциал, но есть и страхи. Благодаря соцсетям они вдохновляются работой других и сами начинают что-нибудь пробовать. Мне многие говорили: "Зачем тебе это нужно? Это не коммерческий продукт". Но я поняла, что нужно непременно воплощать в реальность все, что ты хочешь и искренне любишь, – рассказала Мэйхер за кулисами шоу "Кто сверху?" (Новый канал).

Кстати, недавно новый состав "ВИА Гры" презентовал клип на песню "Манекен". Горячая премьера состоялась 8 декабря на официальном YouTube-канале группы.