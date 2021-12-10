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Надежда Мейхер не любит отдыхать в Украине: Не хочется, чтобы ко мне подходили

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 23:00
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Украинские звезды любят проводить отпуск на разных курортах, расположенных на родине. или за границей. Где же любит отдыхать певица Надежда Мейхер? Читайте ниже
Надежда Мейхер рассказала, почему не отдыхает в Украине.
Надежда Мейхер рассказала, почему не отдыхает в Украине. / Фото: instagram.com/nadyameiher, пресс-служба

Встретить украинских звезд на отдыхе – обычное дело. Более того, они сами активно рассказывают о своих каникулах в Сети. Вспомните только Олю Полякову, которая недавно вместе с семьей роскошно отдыхала на Мальдивах.

Некоторые селебретис предпочитают отдых на территории Украины – Карпаты, Одесса и другие города, а некоторые любят путешествовать в дальние края.

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Вот экс-участница группы "ВИА ГРА", которая на днях презентовала новый клип, Надежда Мейхер уже многие годы не проводила отпуск на украинских курортах.

Надежда Мейхер любит отдыхать за границей.
Надежда Мейхер любит отдыхать за границей. / Фото: instagram.com/nadyameiher

Например, этим летом Надежда вместе с детьми отдыхала у мамы в Италии — туда Галина Грановская десятки лет назад уехала на заработки, а потом осталась жить, сообщает Новый канал.

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Артистка призналась, что чувствует себя там гораздо комфортнее, чем в Украине.

Не очень люблю отдыхать в постсоветском пространстве потому что там меня все знают. Не то чтобы это очень смущало. В повседневной жизни я нормально отношусь к этому, но когда у меня отдых, не хочется, чтобы подходили и просили сфотографироваться, – рассказала Надежда.

По словам Мейхер, за границей гораздо проще, хотя "там тоже есть люди из постсоветского пространства, которые ее узнают, но их гораздо меньше".

В последний раз Надежда отдыхала в украинских Карпатах почти 10 лет назад. И хотя в целом ей очень понравилась природа, желание оставаться неузнанной перевешивает.

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Кстати, раньше дочь Анастасии Заворотнюк показала любимый курорт мамы. Где звезда "Моей прекрасной няни" любит проводить время – читайте здесь.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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