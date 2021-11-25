Дорофеева подарила новую жизнь песне t.A.T.u. Это нужно услышать! (видео)

Надя Дорофеева сняла клип на песню группы Тату / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева очень чувственно перепела популярную песню "Я твоя не первая/Покажи мне любовь" для международного трибьют-альбома дуэта t.A.T.u.
В своем Instagram Надя призналась, что эта композиция для нее одна из самых любимых, поэтому исполнительница пропустила каждую строчку через себя. Дорофеева рассказала, что в клипе она хотела показать себя настоящую, "без танцев, костюмов, эффектов и прочей мишуры".
Мне кажется, что в каждой строчке и в каждом кадре чувствуется, что с песней "Я твоя не первая" у нас произошел идеальный мэтч! – написала певица.
И правда, в клипе исполнительница появилась в черном мини-платье в силе 2000-х и без яркого макияжа. Как известно, главный секрет удачно подобранного образа заключается в удачно подобранных бьюти-средствах.
Черно-белая видеоработа получилась нежной и чувственной, а взрослая аудитория Дорофеевой смогли поностальгировать за юностью и насладить хитом 90-х в новом исполнении любимой певицы. Такое комбо точно не оставило равнодушных.
- "Моя любимая певица поет песню моей любимой группы детства – это невероятно красиво"
- Это настолько прекрасно, что я готова слушать это бесконечно"
- "Я плакала, когда смотрела, трогает до глубины души"
- "Это потрясающе...любовь чувствуется каждой клеточкой"
- "От вашего исполнения мурашки"
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