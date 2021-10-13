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Наде Дорофеевой удалили доброкачественную опухоль 4 года назад: певица показала шрам (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 октября, 12:33
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Популярная певица рассказала о проблемах со здоровьем, который возникли несколько лет назад
Надя Дорофеева призналась, что ей удалили доброкачественную опухоль
Надя Дорофеева призналась, что ей удалили доброкачественную опухоль / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В Международный день без бюстгальтера Надя Дорофеева решила поделиться историей своего заболевания. У певицы обнаружили фиброаденому – доброкачественное образование в молочной железе. Артистке удалили опухоль, но остался шрам.

Дорофеева призналась, что некоторое время стеснялась шрама и замазывала его тональным кремом.

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Прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами…и только недавно приняла и полюбила, – рассказала певица в Instagram.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева напомнила, что важно проходить регулярный осмотр у специалистов.

В комментариях многие поддержали певицу и поблагодарили за признание.

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  • "Как круто, что смогли это принять и рассказать об этом"
  • "Надя, будь здорова. И этот шрамик – не плохо. Это твоя изюминка , которая напоминает о важных в жизни моментах, касательно здоровья!"
  • "Пусть этот шрам будет только особенностью, но не поводом его скрывать, Надя, ты икона для многих твоих фанатов, люби себя".

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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