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Пугачева, Дорофеева, Брежнева и другие звезды перепели легендарные хиты t.A.T.u

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 15:24
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По случаю 20-летия дебютного альбома самой известной группы нулевых "t.A.T.u " – "200 по встречной", популярные исполнители сделали каверы на их бессмертные песни

Песни группы "t.A.T.u", солистками которой были Юля Волкова и Лена Катина, остаются популярными спустя десятилетия. В связи с годовщиной выпуска их самого узнаваемого альбома множество звезд приняли участие в прзентации международной трибьют-пластинки, которая полностью состоит из музыкальных композиций русского поп-дуэта.

Наибольше слушателей удивил вариант легендарного хита от Аллы Пугачевой и Софии Ротару "Нас не догонят". Исполнительницы уже выходили когда-то дуэтом на сцену с этой песней, но сейчас они выпустили полноценный кавер.

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Узнаваемые треки также исполнили другие популярные певицы – Вера Брежнева перепела "30 минут":

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А Наде Дорофеевой досталась "Я твоя не первая":

Как оказалось, Дорофеева в детстве, как и большинство подростков того времени, фанатела от "t.A.T.u":

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Как сейчас помню: мы с одноклассницей после школы тусим у нее дома и по кругу слушаем диск t.A.T.u. Поэтому, когда мне предложили принять участие в международном трибьюте и перепеть одну из любимейших песен - я сразу загорелась. Этот трек просто разрывает меня! Думаю, когда люди будут слушать его в моем исполнении, почувствуют, насколько я им прониклась и пропустила его через себя, — рассказала Надя.

Инициатором создания кавер-альбома выступил один из известных сервисов для прослушивания музыки Spotify.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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