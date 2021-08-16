Надя Дорофеева в мини-шортах ошеломила аппетитными формами и тонкой талией в Турции (фото)

Надя Дорофеева в бикини в Турции / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сегодня у Нади Дорофеевой вдвойне радостный день – танцор из ее шоу-балета вышел из комы, а сама артистка наслаждается отдыхом с Дантесом в Анталии. Певица позировала на открытой террасе, стоя спиной к камере и демонстрируя шикарную фигуру.

Эффектными кадрами певица поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка надела стильный комплект, состоящий из мини-шорт и топа, а также оверсайз-рубашку. Костюм идеально подчеркнул фигуру Дорофеевой.

Бывают моменты, когда у меня опускаются руки? Да, конечно бывают... Но, как правило, за этими периодами следует что-то большее и прекрасное. Предвкушаю все последующие релизы. Готовлюсь удивлять вас, – написала певица.

Одним из первых оценил фото, конечно, Владимир Дантес, оставив множество эмодзи.

Надя Дорофеева в мини-шортах восхитила фигурой на отдыхе / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и ее супруг остановились в 5-звездочном отеле, который находится на берегу Средиземного моря. Звездная пара уже несколько месяцев ждала отпуска, поскольку Надя была занята сольным проектом почти все лето.

Напомним, что более недели танцор Нади Дорофеевой находился в коме. 22-летнего Женю Гончаренко избил экс-сотрудник УГО – этот момент попал в запись камеры наблюдения:

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