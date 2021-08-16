София Ротару на трехколесном велосипеде с сыном и невесткой катается по Италии (фото)

Сын популярной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко показал фото совместного семейного отдыха

Руслан Евдокименко показал отдых с супругой и мамой, Софией Ротару / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, instagram.com/rus_yevdokymenko

Певица София Ротару, которая сразу после дня рождения выпустила новую песню, появилась в кадре в стильном платье и кроссовках, сидя на трехколесном велосипеде. Рядом с ней ехала невестка, Светлана, а во главе "строя" был Руслан Евдокименко, который и сделал селфи.

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Милым семейным фото он поделился в своем Instagram-блоге.

Семейные велопрогулки, – коротко подписал сын Ротару.

Поклонники артистки были приятно ошеломлены, увидев ее за рулем велосипеда.

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Отметим, что звездная украинская семья до сих пор находится в Италии – именно туда София Ротару улетела праздновать свое 74-летие. На праздновании, которое прошло в Форте-деи-Марми в популярном регионе Тоскана, были только самые близкие.

Уже не первую неделю на этом солнечном полуострове находится и внучка Ротару, Соня Евдокименко со своим бойфрендом Денисом Жадановым.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Тем, кто планирует путешествие на юг Украины, будет интересно посмотреть обзор пляжей Одессы:

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