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София Ротару на трехколесном велосипеде с сыном и невесткой катается по Италии (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 августа, 15:02
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Сын популярной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко показал фото совместного семейного отдыха
Руслан Евдокименко показал отдых с супругой и мамой, Софией Ротару
Руслан Евдокименко показал отдых с супругой и мамой, Софией Ротару / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, instagram.com/rus_yevdokymenko

Певица София Ротару, которая сразу после дня рождения выпустила новую песню, появилась в кадре в стильном платье и кроссовках, сидя на трехколесном велосипеде. Рядом с ней ехала невестка, Светлана, а во главе "строя" был Руслан Евдокименко, который и сделал селфи.

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Милым семейным фото он поделился в своем Instagram-блоге.

Семейные велопрогулки, – коротко подписал сын Ротару.

Поклонники артистки были приятно ошеломлены, увидев ее за рулем велосипеда.

  • "Это что за сорванец в розовом платье на велике?"
  • "Какие вы крутые! Дай бог вам здоровья, счастья"
  • "Абалдеть! София Михайловна на велике"
  • "Встретить бы так Софию Михайловну"

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Отметим, что звездная украинская семья до сих пор находится в Италии – именно туда София Ротару улетела праздновать свое 74-летие. На праздновании, которое прошло в Форте-деи-Марми в популярном регионе Тоскана, были только самые близкие.

Уже не первую неделю на этом солнечном полуострове находится и внучка Ротару, Соня Евдокименко со своим бойфрендом Денисом Жадановым.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Тем, кто планирует путешествие на юг Украины, будет интересно посмотреть обзор пляжей Одессы:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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